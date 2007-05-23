متن کامل مستندات جدید برای تایید توبه نامه باب

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی نسخه ای از "مجموعه آثار حضرت اعلی" شامل متون مختلفی که همگی به انشای سیدعلی محمد شیرازی (باب) و حاوی توقیع، دعا، و لوح است از سوی آرشیو مرکز بررسی اسناد تاریخی در اختیار مهر قرار گرفت که مستندات جدیدی را در مورد این که شخص مورد نظر پس از طرح ادعای بابیت امام زمان از این مدعای خود بازگشته است تایید می کند.

این کتاب که در حدود 1270 هجری به خط ملاحسین به رشته تحریر در آمده برای نخستین بار متنی را نشان می دهد که به صراحت از توبه باب از ادعاهای گذشته خویش حکایت می کند . این کتاب پیش از انقلاب از سوی محفل مقدس روحانی ملی ایران در مجموعه ای با نام "مجموعه آثار حضرت اعلی" در نسخه های خطی محدود در ایران منتشر شده بود. سیاست رسمی آئین بهایت مانع انتشار عمومی آن است و خبرگزاری مهر برای نخستین بار آن را در سطح وسیع منتشر می کند.

اصل این کتاب که به خط ملاحسین از مریدان باب بوده در محلی با عنوان "ارض اقدس" واقع در شهر حیفا در فلسطین نگهداری می شود و تصویر آنها در دهه 1350 شمسی از روی متن اصلی برداشته شده است .

محفل ملی بهاییان ایران به عنوان شرحی بر این کتاب نوشته است : "مجموعه تواقیع و ادعیه مبارکه حضرت باب ارواحنا فداه که به خط جناب ملاحسین می باشد در شیراز از نسخه خطی متعلق به سرکار خانم افسر خلیلی استنساخ عکسی شده است."

به گزارش «مهر» متن مورد نظر که در صفحات 194 تا 197 آمده و در آن نیز به صراحت از ادعاهای خود بازگشته و آن را به جهت خلاصی و گویی در زندان نوشته، بدین قرار است :

"قبله محترم دام فضلکم ، تلاوت آیات دو ورقه خط شریف را نموده ، صفحه عربی بجهه خلاص کل عرض شده منظر شریف خواه رسید ،که ثلج الفواد و ساکن للقلب باشند .





تصویر صفحاتی از متن کتاب مزبور

مختصر از کما هی آن این که بابی از علم و معرفت توحید خداوند عالم از لطف خفی خودش بحقیر عنایت فرموده و از کم ظرفی نفس خود اظهاراتی شده و این اعظم خطاست ، زیرا که تکلیف نفس خود بوده نه دیگری . بعضی از اهل علم بمشاهده این آثار از حسن ظن خود مقامی و تکلیفی فهمیده اند و یک حدیث بر قواعد قوم دیده و بمضمون فلیاتی بحدیث مثله از حسن فطرت خود تصدیق نموده ، شکی که نیست از علوم رسول اهل علم مطلع نبوده و نیستم بل از نسان فطرت مناجات و آیاتی تنطق نموده که حق واقع مطابق سنه (سنت) آل الله سلام الله علیهم است .

اشهد الله وکفی بی شهیدا تکیلف احدی نیست تصدیق ، به همه اخبار نموده و کل طلاب به اطراف نوشته باشند و بر اهل تصدیق فرض است رجوع به نفس خود نموده کسیکه طالب هستند حاوی کل علوم باشد دیده تبعیه نمایند ، جناب قبله معظم آخوند ملا محمد تقی هروی را عرض سلام ابلاغ داشته که مردم را از تزلزل و تصدیق بیرون آورده و بنفس خود راجع نموده باشید ، و بر کسی حلال نیست آمدن این بلد زیرا که من مدعی امری نیستم و حکم فتنه اشد از قتل است .

سواد صفحه عربی را طلاب بکل بلاد برسانند که همه بر یقین باشند که بنده هستم بی علم . در روز قیامت از آن سئوال خواهد فرمود .

خداوند عالم و اهل محبت او شاهد و بصیرند که بر امری نیستم که بر احدی فرض باشد طاعه من ، و آثاری که دلالت بر این مقام می کند راجع به خود حقیر است و حکمی از برای آنها نیست و اهل یقین را هم از این امر رجوع دهند با این ورقه تا همه خلاص باشند ، دو ورقه جوف را به صاحبانش رد فرمایند که من نیستم در ماه رمضان ، کتب کثیری جمع بود جهارده دعا به جهت تسلی خود نوشتم و جواب جمعا شاره نمودم ، من جمله دعایی باسمی که اشاره نموده اید آخر نسخه بود که نوشته شده بود ولی مقابله نشده و چون که بخط شکسته و با کمال استعجال نوشته می شود کاتب نمی تواند بخواند ، یحتمل بر قواعد بعضی مقامات درست نیاید و الا فطرت بر نهج واقع مصطلح قواعد حقه است و این دعا با ذکر توحید فضل الا الله است که بر اجماع ضرری ندارد ولی اگر دلیل بر حکمی باشد دلیل نیست ، هر کس عمل نماید مجرم است ، بهمه اختیار فرموده ، بلکه انشاء الله استخلاص خود و کل حاصل شود و هو العلی الکبیر " .