«درس نامه» در گروه های آموزش ابتدایی فارس بارگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش ابتدایی فارس گفت: تلاش همکاران ما برای آموزش دانش آموزان در دوره ابتدایی در جاهایی که دانش آموزان به اینترنت دسترسی داشتهاند بسیار خوب و قابل تحسین است، ولی باید در شرایط کنونی نسبت به شناسایی و احصاء دانش آموزانی اقدام کنیم که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی ندارند.
محمد فیاض پور با تاکید بر اینکه شناسایی و خدمت رسانی به این گونه از دانش آموزان باید در اولویت برنامهها باشد افزود: تهیه درسنامه یکی از مهمترین منابع برای استفاده دانش آموزان است.
وی گفت: این درسنامهها برای استفاده همکاران ابتدایی در سایت تکنولوژی و گروههای آموزشی ابتدایی به آدرس http://ebtedaei.farssch.ir بار گذاری شده است.
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