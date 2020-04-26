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۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۳

«درس نامه» در گروه های آموزش ابتدایی فارس بارگذاری شد

«درس نامه» در گروه های آموزش ابتدایی فارس بارگذاری شد

شیراز - درس نامه در سایت اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزش ابتدایی فارس تولید و بارگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش ابتدایی فارس گفت: تلاش همکاران ما برای آموزش دانش آموزان در دوره ابتدایی در جاهایی که دانش آموزان به اینترنت دسترسی داشته‌اند بسیار خوب و قابل تحسین است، ولی باید در شرایط کنونی نسبت به شناسایی و احصاء دانش آموزانی اقدام کنیم که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی ندارند.

محمد فیاض پور با تاکید بر اینکه شناسایی و خدمت رسانی به این گونه از دانش آموزان باید در اولویت برنامه‌ها باشد افزود: تهیه درسنامه یکی از مهم‌ترین منابع برای استفاده دانش آموزان است.

وی گفت: این درسنامه‌ها برای استفاده همکاران ابتدایی در سایت تکنولوژی و گروه‌های آموزشی ابتدایی به آدرس http://ebtedaei.farssch.ir بار گذاری شده است.

کد مطلب 4910035

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