میزبانی ایرانی ها عالی بود / نقطه تاریک مسابقات قضاوت ضعیف برخی داوران بود

سرمربی تیم بسکتبال الجلای سوریه با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: مسابقات بسکتبال جام باشگاه های آسیا سال به سال با شرایط کیفی مطلوب تری برگزار می شود و واقعا نمی توان از امسال برای حضوری موفق در رقابتهای سال آینده برنامه ریزی کرد.

وی درادامه افزود: مثلا سال گذشته تیم ما به همراه آرنای اردن درفینال مسابقات حضورداشت و تیم صبا باتری درجایگاه چهارم ایستاد. ولی همانطورکه شاهد آن بودید امسال صبایی ها با تقویت نقاط ضعف تیم خود با تمام قوا گام به این مسابقات گذاشتند و بعد از شکست تیم قدرتمند الریان قطر در دیدار فینال مقابل تیم من عالی کارکردند و جام قهرمانی را تصاحب نمودند. البته من از شرایط تیمم راضی هستم چون آنها هر چه در توان داشتند به عرصه نمایش گذاشتند.

سرمربی تیم الجلای سوریه درخصوص میزبانی ایران دراین بازیها گفت: میزبانی ایران واقعا عالی بود و مسوولین برگزاری مسابقات تمام امکانات لازم را دراختیار مهمانان و تیمهای حاضر در مسابقات قرارداده بودند ولی تنها نکته تاریک این بازیها قضاوت ضعیف برخی از داوران بود که با اشتباهات خود آسیب های فراوانی را به ما وارد کردند.

شریف درخاتمه افزود: به نظرمن مسوولین کنفدراسیون بسکتبال آسیا می بایست برای این مسابقات ازابتدا نحوه قضاوت3 داور را لحاظ می کردند تا دراین میان حقی از تیمی ضایع نشود.