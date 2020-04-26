تمهیدات ترافیکی ویژه ماه مبارک رمضان در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار رد: با توجه به تجربیات سال‌های گذشته رانندگی در ماه مبارک رمضان با شرایط جسمی خاص روزه داران مستلزم رعایت نکات مهم و ضروری است.

وی افزود: رانندگی در عصرهای ایام رمضان به دلیل خستگی و خواب آلودگی و ضعف و بی حالی بدن راننده، مهمترین عاملی است که می‌تواند به طور مستقیم در تصادفات نقش داشته باشد، پس ضرورت دارد راننده حتی المقدور در این شرایط جسمی در پشت وسیله نقلیه قرار نگیرد.

رئیس پلیس راه استان، یادآور شد: رانندگان روزه دار سعی کنند برای رسیدن به منزل، قبل از افطار از عجله و شتاب بی مورد در جاده‌ها خودداری کنند و کمبود وقت را با سرعت غیر مجاز جبران نکنند.

وی اضافه کرد: حفظ حرمت این ماه شریف و روزه داران عزیز بر همه اقشار مختلف جامعه واجب بوده و رانندگان، مسافران و … حق روزه خواری در ملاء عام و انظار عمومی را ندارند.

همتی زاده ادامه داد: برابر قانون رسیدگی به تخلفات راهور در صورتی که ماموران پلیس راه مشاهده کنند که راننده‌ای درحین رانندگی در جاده و داخل خودرو اقدام به روزه خواری (خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات) کرد، ضمن اعمال قانون با کد ۲۱۵۴ به مبلغ ۲۰۰ هزار ریال، وی را برابر ماده ۶۳۸ قانون مجازات به علت رفتارهای هنجار شکنانه و تظاهر به عمل حرام، تحویل مقامات ذیصلاح می‌کنند.

رئیس پلیس راه انتظامی استان به رانندگان، توصیه کرد: در این ایام برای پیشگیری از تصادفات و تلفات جاده‌ای از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند تا شاهد حوادث تلخ تصادفات نباشیم.