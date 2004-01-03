بم به 12 منطقه عمراني تقسيم مي شود

اسدلله ايرانمنش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: شهرستان بم به 12 منطقه تقسيم وهر منطقه به معاون عمراني استاني داده مي شود تا ضمن شناسايي ودر نظر گرفتن تمام شرايط منطقه عمليات بازسازي آنرا آغاز كنند.

وي افزود: تا به حال ستاد باز سازي محيط از استانهاي اصفهان ، شيراز ، يزد، تهران، سيستان وبلوچستان وهرمزگان در منطقه زلزله زده شهرستان بم مستقر شده ومابقي استانها نيز بزودي به منطقه مي آيند وبه كار سامان دادن آنجا مي پردازند وهمچنين مقدمات بازسازي بم را نيزفراهم خواهند كرد.

مسوول ستاد اطلاع رساني زلزله بم تاكيد كرد: براساس آخرين آمار، تعداد كشته شدگان زلزله بم 26 هزار و500 نفر است وتا امروز به اين رقم افزوده نشده است .