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۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۴۹

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عرضه انواع محصولات هیدروکربوری در بورس انرژی

عرضه انواع محصولات هیدروکربوری در بورس انرژی

بورس انرژی ایران امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۹، میزبان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رینگ داخلی این بورس، امروز (یکشنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوفید پالایش نفت شیراز، قطران ذوب آهن اصفهان و میعانات گازی پالایش گاز ایلام است و رافینت ۲ شرکت پتروشیمی، شیمی بافت در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز شنبه (ششم اردیبهشت‌ماه) کالاهای آیزوریسایکل و حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس، آیزوریسایکل، آیزوفید و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، برش سنگین و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان و نفتای سبک و نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز بیش از ۱۵.۷۰۷ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۴۰۷ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

کد مطلب 4910131

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