بارش باران تا روز دوشنبه در چهارمحال و بختیاری تداوم دارد

مهران چراغپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارشها تا روز دوشنبه در این استان تداوم دارد، بیان کرد: بر اساس آخرین نقشهها و تصاویر ماهوارهای، برای امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش بادهای شدید انتظار میرود.
سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود تدریجی سامانه بارشی از بعد از ظهر امروز از سمت غرب به استان شاهد افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و تندباد موقت، در نقاط مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات کوهرنگ رگبار برف خواهیم بود.
وی گفت: بیشترین فعالیت بارشی سامانه برای نیمه غربی و جنوبی استان خواهد بود.
سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: با افزایش سرعت وزش باد در سطح منطقه طی دو روز آینده انتقال گرد و غبار به استان و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی گفت: با خروج سامانه برای صبح روز دوشنبه و خصوصاً سه شنبه کاهش دمای کمینه پیش بینی میشود.
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