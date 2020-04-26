۱۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در خراسان جنوبی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروزآبادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع آمار ابتلاء طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ مورد در بیرجند، یک مورد فردوس، یک مورد درمیان و یک مورد هم در سرایان شناسایی شده است.

وی مجموع آزمایشات انجام شده از ابتدای شیوع کرونا در استان را دو هزار و ۴۵۲ مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۵۱۴ مورد مثبت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه ۴۴۷ بیمار بهبود یافته‌اند، عنوان کرد: ۲۵ بیمار در بیمارستان‌ها بستری و تحت مراقبت‌های ویژه هستند.

به گفته وی تا کنون ۴۲ نفر از هم استانی‌ها نیز جان خود را بر اثر ابتلاء به این بیماری از دست داده‌اند.

دهقانی به آمار مبتلایان به کرونا به تفکیک شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: شهرستان بیرجند با ۱۶۵ نفر و طبس با ۱۴۳ نفر ابتلاء بیشترین آمار را دارند.

وی ادامه داد: آمار ابتلاء در قاین ۶۲، زیرکوه ۳۸، فردوس ۲۵، سرایان ۳۲، بشرویه ۱۹، درمیان ۱۵، سربیشه ۷، نهبندان چهار و خوسف هم چهار نفر است.