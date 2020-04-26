عملیات مرمت اضطراری مسجد تاریخی میربها آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی زنجان، امیر ارجمند گفت: برنامه مرمت اضطراری این بنای ارزشمند در اسفند گذشته تدوین و در اردیبهشت ماه سال جاری مجوزهای لازم از کمیته و شورای فنی استان اخذ و طی چندروز آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی افزود: این عملیات اضطراری بوده و برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بنا و همچنین رفع خطر از عابرین و ساکنین منطقه اجرا شده و در صورت افزایش تخصیص اعتبارات، برنامه مرمت کامل بنا انجام می شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان ادامه داد: در اقدام‌های مرمتی چون بدنه‌سازی، بندکشی، استحکام بخشی پی و طاق‌ها، ساماندهی تاسیسات برقی، استحکام بخشی و عایق‌کاری انجام می‌شود.

ارجمند عنوان کرد: مسجد میربها الدین یکی از مساجد دوره قاجار زنجان است که به سبک و شیوه مساجد با شبستان ستوندار ساخته شده است. مسجد در ضلع جنوبی خیابان امام زنجان و در ۱۳۰ متری غرب سبزه میدان و ۱۴۰ متری شمال بازار تاریخی شهر واقع است که همواره مورد توجه است.