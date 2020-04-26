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۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷:۵۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان:

عملیات مرمت اضطراری مسجد تاریخی میربها آغاز می شود

عملیات مرمت اضطراری مسجد تاریخی میربها آغاز می شود

زنجان-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از عملیات مرمت اضطراری بنای ثبت ملی مسجد تاریخی میربها زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی زنجان، امیر ارجمند گفت: برنامه مرمت اضطراری این بنای ارزشمند در اسفند گذشته تدوین و در اردیبهشت ماه سال جاری مجوزهای لازم از کمیته و شورای فنی استان اخذ و طی چندروز آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی افزود: این عملیات اضطراری بوده و برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بنا و همچنین رفع خطر از عابرین و ساکنین منطقه اجرا شده و در صورت افزایش تخصیص اعتبارات، برنامه مرمت کامل بنا انجام می شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان ادامه داد: در اقدام‌های مرمتی چون بدنه‌سازی، بندکشی، استحکام بخشی پی و طاق‌ها، ساماندهی تاسیسات برقی، استحکام بخشی و عایق‌کاری انجام می‌شود.

ارجمند عنوان کرد: مسجد میربها الدین یکی از مساجد دوره قاجار زنجان است که به سبک و شیوه مساجد با شبستان ستوندار ساخته شده است. مسجد در ضلع جنوبی خیابان امام زنجان و در ۱۳۰ متری غرب سبزه میدان و ۱۴۰ متری شمال بازار تاریخی شهر واقع است که همواره مورد توجه است.

کد مطلب 4910288

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