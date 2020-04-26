اطلاعات ۲۰۸ هزار بهره بردار در سامانه جامع پهنه بندی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیتا احمدیان عصر یکشنبه در شورای هماهنگی ترویج کشاورزی استان با اشاره به اقدامات انجام گرفته در راستای استقرار شبکه مدیریت دانش در عرصه پهنه‌های تولیدی استان افزود: تا کنون اطلاعات ۲۰۸ هزار نفر بهره بردار در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت شده است و مروجین پهنه نیز در حدود ۴۲ هزار و ۱۶۰ نفر ساعت نیز آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری کرونا، ۸۴ مورد اطلاعیه مؤسسه تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی در این زمینه به کارشناسان پهنه مستقر در مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها اطلاع رسانی شده است تا کشاورزان این توصیه‌ها را در مزارع و باغات و واحدهای تولیدی خود به کارگیرند و بهره مند شوند.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: استقرار کشاورزی پایدار در حوضه دریاچه ارومیه با راهبرد مدیریت مشارکتی از اولویت‌های جهاد کشاورزی برای نجات این حوضه آبی است که در سال گذشته در قالب ۸۸ سایت، ۲۹ هزار و ۸۲۹ نفر روز از بهره برداران به صورت انفرادی و ۹ هزار و ۵۵۲ نفر روز نیز به صورت گروهی آموزش‌های ترویجی لازم را فرا گرفتند.

احمدیان با بیان اینکه در این راستا ۲۰ مورد برنامه روز مزرعه، ۶ مورد جشنواره و ۳ مورد نمایشگاه ترویجی و ۸ مورد گردهمایی مددکاران ترویجی برگزار شده است افزود: در بخش ترویج ما به دنبال اجرای رهیافت مدیریت مشارکتی و تعامل بیشتر بین بخش تحقیقات، آموزش، ترویج، اجرا و بهره مندی بیشتر بهره برداران از دستاوردهای تحقیقاتی با کمک محققان معین مروجین پهنه‌های تولیدی، شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای و تشکل‌های کشاورزی هستیم.

وی با اشاره به اینکه هدف ترویج به عنوان متولی امر توانمندسازی و آموزش بهره برداران، دستیابی به کشاورزی دانش بنیان و گسترش فناوری در واحدهای بهره برداری و تولیدی است عنوان کرد: در سال جهش تولید از مهمترین اقدامات برای افزایش جهش در تولیدات کشاورزی و ارتقای عملکرد در واحد سطح با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع آبی و خاکی، سرعت بخشی به فرآیند انتقال اطلاعات کشاورزی و آخرین دستاوردهای علمی و عملی به بهره برداران است که در نهایت منجر به افزایش ضریب نفوذ دانش و توانمندسازی بهره برداران در بخش کشاورزی می‌شود.

وی با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان محصولات گواهی شده به ویژه در مرحله عرضه به بازار، مهمترین اهداف و برنامه‌های اداره ترویج را ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات استاندارد از طریق آموزش بهره برداران، تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، رایزنی با دستگاه‌های ذیربط در خصوص حمایت از عرضه این محصولات و تشویق تولیدکنندگان و همچنین ایجاد سایت‌های الگویی-ترویجی برشمرد.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان تاکید کرد: ۳۶ دوره در قالب پروژه تربیت مربی و مشاور کار آفرینی زنان روستایی و ترویج مهارت‌های شغلی کسب و کار با شرکت ۱۵۳۰ نفر روز برگزار شد که برای اکثریت شرکت کنندگان در دوره‌ها این دوره‌ها مفید بوده و منجر به اشتغال شد.

وی با اشاره به افزایش اطلاع رسانی به کشاورزان از طریق برنامه‌های رادیویی صدای مرکز استان از ابتدای شیوع ویروس کوید ۱۹، خاطر نشان کرد: سامانه پیامکی اطلاعیه‌های ترویجی نیز طی هفته گذشته برای ارسال به بهره برداران استان راه اندازی شده است.