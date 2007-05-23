به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص سالروز تاسیس مجلس و عملکرد نمایندگان ملت در این دوره اظهار داشت: اگر می خواهیم میزان رضایت مندی مردم از عملکرد مجلس ششم آگاهی یابیم باید نظر آنها را جویا شویم. ولی به نظر بنده کارنامه مجلس درمجموع موفقیت آمیز و رضایت بخش است.

خبرنگار دیگری از رئیس مجلس شورای اسلامی سئوال کرد آیا حاضر است با نمایندگانی که اعلام کرده اند در صورت تصویب طرح تجمیع انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس همراه با برخی نمایندگان هفت ماه اضافه شده در عمر این دوره از مسئولیت خود استعفا دهد که حداد عادل پاسخ داد: مسیر آینده طرح تجمیع انتخابات مشخص است و بعید است کار به جایی برسد که نمایندگان بخواهند از نمایندگی ملت استعفا دهند.

وی افزود: طرح تجمیع انتخابات برای اتخاذ تصمیم مناسب در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این مجمع بر اساس مصلحت نظام و کشور تصمیم می گیرد و مصلحت نیست زودتر از اظهار نظر مجمع داوری و حرکت کنیم.

خبرنگار دیگری از رئیس مجلس در خصوص اصلاح قانون بودجه در مدت کوتاهی که از تصویب آن گذشته سئوال کرد که حداد عادل پاسخ داد: اگر بودجه به نحوی تصویب شود که محتاج اصلاحیه مکرر و متعدد نباشد بهتر است ولی مدت بررسی لایحه بودجه در نهاد قانونگذاری کوتاه است و امکان دارد نمایندگان نتوانند نظر کارشناسی خود را درباره همه درآمدها وهزینه های کشور در زمان تصویب اعلام نمایند.

وی ادامه داد: امکان دارد نمایندگان ملت در مرحله تصویب بودجه به موضوعی رای دهند ولی پس از گذشت زمان از میان هزاران موضوع بودجه متوجه شوند که یک یا دو مورد باید اصلاح شود."در صورتی که نمایندگان تشخیص دهند درباره یک موضوع خطایی صورت گرفته گناه اصرار بر خطا بیشتر از تجدید نظر برای رفع خطاست و باید راه اصلاح تصمیمات نادرست را در پیش گرفت."

حداد عادل در عین حال متذکر شد: اصلاحیه های ارایه شده برای قانون بودجه یکی دو مورد بیشتر نبوده که امید است در سالهای آینده این موارد نیز پیش نیاید.

خبرنگار دیگری از حداد عادل در خصوص طرح منزلت اجتماعی و قطع حقوق مادام العمر نمایندگان ملت بر اساس این مصوبه سئوال کرد که وی پاسخ داد: اگر کسی وارد مجلس شود تا پایان عمر حقوق نمی گیرد و مانند کارمندی است که اگر همکاری خود را با یک مجموعه پایان دهد مجاز به دریافت حقوق نیست.

وی افزود: در مجلس شورای اسلامی روحانیونی داشتیم که در استخدام هیچ دستگاهی نبودند و 20 سال فعال و پرکار در عرصه قانونگذاری حضور داشتند ولی بعد ازآنکه به مجلس راه نیافتند بر اساس قانون هیچ حقوقی دریافت نکردند و حتی به نادرست سابقه کار آنها در نظر گرفته نشده بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال توضیح داد: قانونی وجود دارد که شامل همه کارمندان دولت می شود و تصریح می کند کسی که در سمتی قرار می گیرد و بر حسب سمت در گروه بالاتر از گروه کارمندی قرار داشت، پس از کنار رفتن از سمت خود، مزایای گروه سمت قبلی را دریافت می کند تا در مرحله ترفیع و ارتقاء به آن گروه برسد.

وی تاکید کرد: این قانون یک قانون کلی است و اختصاص به نمایندگان ملت ندارد و نباید چنین قانونی را به معنای آن تلقی کرد که هر کس نماینده مجلس می شود مادام العمر حقوق دریافت می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز کنفرانس خبری امروز خود توضیحی در خصوص عملکرد یک سال گذشته مجلس هفتم ارایه کرد و اظهار داشت: مجلس به پایان سومین سال فعالیت خود نزدیک می شود وخرداد ماه فرصتی برای بررسی و ارزیابی نهاد قانونگذاری در سالی که گذشت می باشد.

حداد عادل افزود: نگاه مجلس هفتم به مسائل کشور رفع مشکلات مردم بوده و در این راستا طرح ها و لوایح خوب وارزنده ای تصویب شده است که از جمله آنها می توان به طرح ساماندهی مسکن و حذف کنکور و ساماندهی سوخت و رفع مشکل حمل و نقل عمومی اشاره کرد.

وی توضیح داد: قانون ساماندهی سوخت و رفع مشکل حمل و نقل در کشور در قالب تبصره 13 قانون بودجه، به عنوان یک بستر سیاست گذاری است که ابعاد مختلفی دارد و محصول همکاری مشترک دولت ومجلس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع ساماندهی مصرف سوخت و تعیین قیمت سوخت خودرو یکی از اجزای تبصره 13 قانون بودجه 86 است وتوسعه حمل ونقل عمومی، گاز سوز کردن خودروها، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه مترو و آموزش هایی که در این زمینه ارایه می شوند، از مسائلی هستند که می توانند مشکلات حمل ونقل را کاهش دهند.

"کاری که از اول خرداد برای ساماندهی مصرف سوخت آغاز شد اقدامی مهم و گسترده و پیچیده و ضامن منافع ملی است که با استفاده از فن آوری رایانه ای در سطح کشور انجام می شود."

حداد عادل اضافه کرد استفاده از کارت هوشمند سوخت که در همه جای کشورمان به طور هماهنگ انجام می شود دردنیا نظیر ندارد و از نخستین روز تعیین قیمت جدید بنزین در مراکز عرضه سوخت عملیاتی شده و امیدواریم درمهلتی که دولت دراختیار دارد با رفع برخی مشکلات مربوط به توزیع کارتها از نیمه دوم خرداد شامل اجرای سهمیه بندی بنزین باشیم.

وی تاکید کرد: هنگامی که مسئولان اجرایی اعلام کردند به دلیل عدم توزیع همه کارت های هوشمند سوخت سهمیه بندی و عرضه بنزین با قیمت جدید به تعویق می افتد به رئیس جمهور نامه داده و از او خواسته است که قانون مصوب قوه مقننه اجرا شود و با موافقت رئیس جمهور چنین موضوعی اجرایی شد و در ادامه ابراز امیدواری کرد سایر موارد این کار به سرعت عملیاتی شوند تا مردم احساس آسایش کنند.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: مسئله ساماندهی مصرف بنزین یک امر ملی است و دولت ومجلس به آن اهتمام جدی دارند و مردم هم منافع آن را درک می کنند و میلیاردها دلاری که از این مسیر صرفه جویی شده و به دست می آید، در جهت توسعه کشور و عدالت اجتماعی هزینه می شود.

حداد عادل خاطر نشان کرد که مصرف بی رویه بنزین سبب شلوغی بیش از حد خیابانها شده و این موضوع و همچنین آلودگی هوا و قاچاق سوخت به عنوان سرمایه کلی به دیگر کشورها نارضایتی مردم را در پی داشته است.

وی تصریح کرد: مردم علاقه دارند وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد آنها فراهم باشد و طرح سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت و افزایش قیمت آن در جهت تامین این خواسته ها تصویب شد و مانند تغییر هر عادت دیگر در ابتدا برخی نگرانی ها را ایجاد می کند و دشوار به نظر می رسد ولی با همکاری مردم همچون یک جراحی مفید برای کشور عملیاتی و پیگیری می شود تا عموم آحاد جامعه از مزایای دائمی آن استفاده نمایند.

ادامه دارد...