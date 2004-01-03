يك نوجوان فلسطيني در نابلس به شهادت رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ادامه حملات نظاميان رژيم صهينيستي به كرانه باختري امروزشنبه در نابلس ازشهر هاي شمالي اين منطقه منجر به شهادت " امجد بلال" نوجوان 15 ساله فلسيطني شد كه دژخيمان صهيونيست با شليك دو گلوله به سينه اين نوجوان وي را به شهادت رساندند.
درحمله ديروز نظاميان صهيونيست به شهر نابلس نيز دو فلسطيني مجروح شدند كه جراحت يكي ازمجروحان شديد گزارش شده است.
با شهادت اين نوجوان فلسطيني شمار شهداي انتفاضه دوم فلسطين به 2758 تن رسيد.
با ادامه دو هفته نا آرامي در نابلس امروز يك نوجوان 15 ساله فلسطيني به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست به شهادت رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ادامه حملات نظاميان رژيم صهينيستي به كرانه باختري امروزشنبه در نابلس ازشهر هاي شمالي اين منطقه منجر به شهادت " امجد بلال" نوجوان 15 ساله فلسيطني شد كه دژخيمان صهيونيست با شليك دو گلوله به سينه اين نوجوان وي را به شهادت رساندند.
کد مطلب 49105
نظر شما