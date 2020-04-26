۱۸۳ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در رفسنجان پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی زاده عصر یکشنبه در نشست خبری هفته سلامت اظهار داشت: از زمان آغاز اپیدمی کرونا بلافاصله جلسات مربوطه در شهرستان تشکیل شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان توضیح داد: در روزهای اول کمیته‌های روستایی مقابله با کرونا تشکیل شد تا اقداماتی از جمله ضد عفونی اماکن تهیه ماسک و… انجام شود.

جمالی‌زاده با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته از دو هزار و ۶۳۹ مورد امکنه عمومی بازدید شد که حدود ۱۲۰ امکنه تعطیل شدند، ادامه داد: در بحث اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی بیش از هشت هزار بازدید توسط بازرسان بهداشتی داشتیم و ۱۸۳ مورد تعطیل شد.

وی با اشاره به تعطیلی ۳۰ مرکز عرضه قلیان عنوان کرد: بیش از سه هزار بازدید از کارگاه‌های بزرگ و کوچک داشتیم، در بحث راه‌اندازی کارگاه‌های تولید ماسک ۷۲ مورد بازدید انجام شد که ۵۶ مورد تأیید شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: تشکیل تیم واکنش سریع برای پیگیری بیماران کرونا که تست‌شان مثبت بوده از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است. یک تیم متشکل از کارشناس بیماری‌ها، کارشناس بهداشت محیط و بهداشت روان و کارشناس آزمایشگاه بلافاصله خانواده فرد مثبت را بررسی می‌کند.

جمالی زاده ادامه داد: ۹۲ درصد جمعیت در مرحله اول غربالگری شدند که از ۱۰۲ هزار خانوار، ۹۹ هزار خانوار در این طرح شرکت کردند و از ۲۳ فروردین فاز دوم غربالگری را شروع کردیم و در حال تماس با بیش از نیمی از جمعیت شهرستان هستیم.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان با بیان اینکه کرونا تمام نشده و نگران وضعیت آینده هستیم، اظهار کرد: لازم است مردم توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند و جدی بگیرند.