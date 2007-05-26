استفاده از اسکنرهای رادیولوژیکی در بازسازی ژنهای تومر

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه استنفورد در تحقیقات خود نشان دادند که می توان به کمک تکنیکی که میکروزنجیره DNA نام دارد، رفتار ژنتیکی تومرها را دنبال و به کمک اسکن بافت سرطانی، پیشرفت آن را کنترل کرد.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نیچر بیوتکنولوژی" منتشر کرده اند، با ترکیب این دو تکنیک موفق شدند امکان تعیین پیشرفت سرطان را تنها از طریق تصاویر فراهم کنند.

در حقیقت این محققان موفق شدند با این روش رفتار 80 درصد از 5 هزار ژن درون یک تومر را تنها به کمک تصاویر بازسازی کنند.

در این خصوص "ایرن سیگال" سرپرست این تیم اظهار داشت : "ما هنوز فاصله زیادی با کاربردهای این کشف در تشخیص بیماری داریم، باوجود این، اقدام ما ارتباط میان DNA و تصاویر را به اثبات رسانده که می تواند افق های جدیدی را در آینده برای تشخیص و کنترل سرطان با استفاده از این روش بگشاید."