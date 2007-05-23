ابومسلم حریف تدارکاتی مناسبی برای راه آهن است

اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : علی رغم اینکه عده ای می خواستند این بازی تیم های ابومسلم و راه آهن را حساس و پر حاشیه جلوه دهند ولی این دیدار برای من مانند تمامی دیدارهای گذشته تیم در لیگ برتر به شمار می رود.

وی تصریح کرد : من احترام زیادی برای مدیران ابومسلم قائل هستم ولی این بازی حساسیتی برای من نخواهد داشت فقط یک دیدار تدارکاتی مناسب برای بالا بردن توان فنی شاگردانم محسوب می شود .

میثاقیان خاطر نشان کرد : متاسفانه در دیدار با ابومسلم 7 بازیکن خود را به علت مصدومیت در اختیار ندارم و از بازیکنان جانشین استفاده خواهم کرد تا بلکه این بازیکنان نیز از روحیه مناسب برای دیدار دشوار پلی آف برخوردار شوند.

وی در ادامه افزود : در برابر ابومسلم تمام پتانسیل راه آهن را محک خواهم زد تا با آمادگی کامل به مسابقات پلی آف گام بگذاریم و اگر بدشانسی و مسائلی غیر از فوتبال پیش نیاید به طور حتم در این دیدارها مقام نخست را کسب کرده و دوباره در لیگ برتر سال آینده حضور خواهیم یافت.

سرمربی راه اهن تاکید کرد : راه آهن امسال با اشتباهات داوری و بد شانسی در انتهای جدول لیگ برتر قرار گرفت و در غیر این صورت جایگاه تیمی مانند راه آهن در مرحله پلی آف نیست.

وی ادامه داد : باشگاه راه آهن همیشه به عنوان باشگاهی سازنده در فوتبال کشور مطرح بوده که بازیکنان خوبی را به سطح اول کشور معرفی نموده و با امکانات مناسب و در سطح فوتبال حرفه ای است و نباید از لیگ برتر حذف شود.

وی در خاتمه متذکر شد : امیدوارم بازیکنان مصدوم تیم دوباره به شرایط آمادگی برسند و بتوانند برای باشگاه راه آهن مثمر ثمر باشند.

تیم های ابومسلم و راه آهن روز جمعه 4 خرداد ماه در ورزشگاه ثامن الائمه (ع) به مصاف یکدیگر خواهند رفت.