کشتی «پایه» در بلاتکلیفی/ «کرونا» هم بر تعطیلی مسابقات اضافه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پشتوانه های کشتی ایران از سال گذشته تاکنون همچنان گرفتار تبعات تغییرات مدیریتی و بدشانسی هستند و فرصت حضور در چندین رویداد مهم داخلی و خارجی را از دست دادند.

یکی از اتفاقاتی که برای کشتی‌گیران رده نوجوانان و جوانان بعد از تغییرات مدیریتی فدراسیون در سال گذشته رخ داد، تعطیلی اردوهای برنامه ریزی شده و متوالی آنها بود. اردوهایی که این کشتی‌گیران به نوعی به حضور مداوم در آن عادت داشتند و گاها تمرینات مشترک بین رده های مختلف نیز نوعی تنوع و ایجاد انگیزه برای آینده سازان کشتی تلقی می شد.

به دنبال حذف این اردوها از برنامه کشتی‌گیران رده پایه، عدم اعزام به برخی رویدادهای خارجی تدارکاتی و رسمی هم از راه رسید و باعث شد این نسل از پشتوانه های کشتی رفته رفته به انزوا و فراموشی فرو بروند.

البته این پایان ماجرا نبود و عدم برگزاری چندین تورنمنت بین المللی داخلی هم مزید بر علت شد. بطوریکه سال گذشته مسابقات روز جهانی کودک در رده نونهالان، تورنمنت جام شاهد در رده نوجوانان و همچنین جام یادگار امام در رده جوانان هم از برنامه های فدراسیون کشتی خارج و برگزاری این مسابقات بعد از سالها لغو شد.

در این میان، کشتی‌گیران رده نوجوانان برای عرض اندام و ماندن در کورس رقابت با یکدیگر همچنان امید به حضور در رقابتهای قهرمانی کشور داشتند. مسابقاتی که قرار بود اسفندماه سال گذشته به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار شود اما این مسابقات هم به دلیل شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت های بهداشتی اخیر لغو شد.

بدین ترتیب سال گذشته و تا حدی سال جاری برای کشتی گیران رده پایه چندان خوش یمن نبود و این پشتوانه‌های کشتی همچنان گرفتار بلاتکلیفی و تبعات کرونا هستند.

این در حالیست که تیم های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان ایران در سالهای گذشته با کوله‌باری از مدال و افتخارات آسیایی و جهانی همراه بودند و مسیر امیدوارکننده و درخشانی را طی می کردند.