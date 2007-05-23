به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد ، با بیان این مطلب اظهار داشت: درانتخابات هیچ گروهی مادام که در چارچوب قانون اساسی حرکت کند، نباید نگران مسئله ای باشد.

وی افزود: شورای نگهبان قانون اساسی وهمچنین گروه های سیاسی باید به مسئله رد صلاحیت ها توجه داشته باشند به این شکل که دستگاه های نظارتی دراین خصوص با انصاف عمل کنند و گروه های سیاسی هم افراد صالحی را برای حضور در انتخابات معرفی نمایند.

حداد عادل در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص اظهارات احمدی نژاد برای تجدید روابط با مصر چیست؟ گفت: مصر را کشور مهمی در عالم اسلام می دانیم و ملت مصر ملتی هوشمند و متدین است. و همواره در تاریخ اسلام نقش تعیین کننده ای داشته است.

وی ادامه داد: ارتباط دولت ایران و مصر برای جهان اسلام می توان سودمند باشد و بدیهی است که دشمنان اسلام مایل به نزدیک شدن دو کشور ایران ومصر به یکدیگر نیستند.

حداد عادل خاطر نشان کرد: ایران در سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی حاضر است با همه ملت های مسلمان دوستی وارتباط برقرار کند و این موضوع که مصری ها بتوانند بر مشکلات خود غلبه کنند به دولت مصر بستگی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که فکر نمی کنید ضرب و جرح دانشجویان در دانشگاه ها مشابه برخورد با طرح مقابله با اراذل واوباش باشد، اظهار داشت: مقایسه اراذل و اوباش با دانشجویان را نمی پسندم و معتقدم دست هایی در کار است می خواهد فضای دانشگاه ها را به تشنج بکشاند.

وی با اشاره به اتفاق رخ داده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اظهار داشت: این اتفاق آشکارا نشان از طراحی حساب شده برای ایجاد فضای ملتهب در دانشگاه ها دارد. ولی در مجموع خویشتن داری خوبی نسبت به این واقعه صورت گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گمان نمی کنم هیچ دانشجوی مسلمانی که به بسیج و انجمن اسلامی تعلق داشته باشد و هیچ ایرانی وطن دوستی حاضر باشد که به مقدسات کشورش اهانت شود.

وی اظهار امیدواری کرد: همه دانشجویان دست به دست هم دهند و این توطئه را محکوم کنند و اجازه ندهند دشمنان اتحاد ملی وانسجام اسلامی بتوانند فضای دانشگاه را آلوده کنند .

حداد عادل ادامه داد امیدواریم هم مسئولان و هم دانشجویان به خوبی از این توطئه عبور کنند تا هم شان دانشگاه محفوظ بماند وهم مقدستان محترم شمرده شود.لذا دانشجویان باید بدانند که چه کسانی می خواهند فضای دانشگاه را ملتهب و متشنج کنند.

حداد عادل تصریح کرد: برخوردهای بوجود آمده در دانشگاه ها موردی بوده و احتمال دارد جایی قدری از حد خارج شده باشد. اما درمجموع فضای دانشگاه فضای باثباتی است و در درجه اول به هوشمندی دانشجویان مربوط است که توانستند دشمنان را در توطئه های خود ناکام بگذارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که مجلس در آخرین سال فعالیت خود قرارداردلذا از ابتدای کار مجلس آرمانهایی مطرح کرده بود و در برخی از موارد شاید مجلس به آرزو های خود دست نیافت، عملکرد هیات رئیسه را چگونه ارزیابی می کنید؟ و مجلس تا کنون به چه میزانی توانسته به اهداف خود دست یابد، گفت: مجلس و دولت و هر دستگاهی باید سقف آرمانهای خود را بلند بگیرد و برای دست یابی به آن تلاش کند چرا که همیشه بین واقعیت و آرمان فاصله است.

وی تاکید کرد: ما اعتراف می کنیم که همه آرمانهای خود را آنگونه که باید تامین نکرده ایم اما هم مجلس و هم هیات رئیسه تلاش کرده اند درخدمت مردم باشند و همچنان بر این عهد استوار هستند وتلاش می کنند واقعیت ها را به آرمان نزدیک کنند.

خبرنگاری پرسید: عده ای انبوه ساز مبالغی از بانک ها گرفته اند و قرار بوده با ساختن هر چند ساختمانی یک مدرسه هم بسازند، اما آنان به تعهدات قانونی خود عمل نکرده اند و مجلس در این راستا چه اقدامی خواهد کرد، تصریح کرد: من این موضوع را هم از طریق وزارت آموزش و پرورش و هم وزارت مسکن پیگیری خواهم کرد. و این اتفاق اگر افتاده باشد مربوط به دولت های قبل است. چرا که بعید است دردولت جدید ساخت یک مجتمع بزرگ آغاز شده و به پایان رسیده باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که بهتر نیست مصاحبه مطبوعاتی خود را در ساختمان مشروطه برگزار کنید، گفت: تغییر محل مصاحبه مطبوعاتی از نظر ما فرقی نمی کند وهمه مجلس متعلق به شماست و در حقیقت ما مستاجر خانه ملت هستیم و چنانچه امکان برگزاری نشست های خبری در ساختمان مشروطه باشد از نظر ما مانعی ندارد. ولی بعضی اوقات مشکلات ما فنی است.

غلامعلی حداد عادل همچنین در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار داشت: به طور کلی مجلس تصویب کرده و دولت باید طی مراحلی تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی را تک رقمی کند و مجلس تنظیم این مراحل را به عهده دولت گذاشته است.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر دولت در چارچوب همین مصوبه است. اما بحث هایی مطرح می شود که ناشی از پیچیدگی این موضوع است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جزئی از یک بسته سیاست گذاری پولی و اقتصادی است و این مسئله هنگامی می تواند موفقیت آمیز باشد که اجرای دیگر آن رعایت شود.

حداد عادل تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی می تواند به کاهش هزینه های تولید و از سویی دیگر تورم منتهی شود.

به گفته حداد عادل نظر مجلس در این خصوص مبتنی بر این امر است که هر تصمیمی گرفته می شود باید جامع باشد و مجلس از تصمیم دولت به دلیل قرار گرفتن در راستای قانون برنامه حمایت می کند.

خبرنگاری پرسید نظرتان در خصوص اظهارات برخی از نمایندگان برای ایجاد گروه دوستی ایران و آمریکا چیست که وی پاسخ داد این مسئله آنقدرها جدی نبود و برخی از نمایندگان تصور می کردند برای اینکه بتوانند دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را به آمریکا اطلاع دهند این روش مناسبی است.

وی افزود: تعداد این نمایندگان از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نکرد و آنان سپس متوجه شدند راه خوبی انتخاب نکرده اند و در این خصوص توضیحاتی نیز ارایه کردند تا سوء تفاهم نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اقدام به منزله تصمیم مجلس نبود و مذاکره با آمریکا هنگامی معنا و فایده پیدا می کند که ما احساس کنیم آمریکا می خواهد عملا در رفتار خود تغییری ایجاد کند.

وی تصریح کرد : ما در رفتار آمریکا چنین چیزی را نمی بینیم و نمایندگان کنگره آمریکا اگر تمایل دارند باب مفاهمه را باز کنند می توانند قوانینی نظیر قانون داماتو، که فشاری بر ایران است را لغو کنند و راه نشان دادن حسن نیت خیلی روشن است.

حداد عادل ادامه داد: اکنون که آمریکا تمایل مذاکره با ایران را اعلام می کند، باز هم دست از فشار بر ایران بر نمی دارد. لذا امری که حل آن تا این اندازه روشن است نیازمند بحث نیست و ما خواهان تغییر رفتار عملی از جانب آمریکایی ها هستیم.

خبرنگاری پرسید: تصور نمی کنید اصرار بیش از حد نمایندگان در خصوص تجمیع انتخابات در نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیر بگذارد که وی پاسخ داد بعید میدانم مجمع در تصمیم گیری های خود مصالح نظام را تحت تاثیر سایر عوامل قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که اقدامات رئیس دیوان محاسبات کشور تبعاتی را به همراه داشته است، لذا با توجه به این تبعات آیا شما بر این تبعات تاکید می کنید، گفت: این موضوع پس از آنکه اعلام شد به یک موضوع بحث انگیزی تبدیل شد و نامه هایی در این خصوص به دستم رسید که تقاضای رسیدگی داشتم و من این موضوع را به هیات رئیسه، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی وکمیسیون اصل 90 ارجاع دادم و اکنون موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه واقتصادی مطرح شده و مسئول دیوان محاسبات و هم مدیران برکنار شده در کمیسیون مربوطه حاضر شدند و توضیحاتی را ارایه کردند و این مسئله همچنان در دست بررسی است. و در نهایت نتیجه بررسی ها در اختیار هیات رئیسه قرار خواهد گرفت.

حداد عادل خاطر نشان کرد: منتظرم شتابزدگی این موضوع نیز در کمیسیون های فوق الذکر بررسی و نظر نهایی در این خصوص اعلام شود.

وی در پاسخ به این سئوال که موزه مشروطه چه زمانی تاسیس می شود ، گفت: تلاش می کنیم تا قبل از پایان فعالیت مجلس هفتم گام اول برای افتتاح موزه مشروطه برداشته شود.

حداد عادل در پاسخ به سئوالی درباره توسعه زیر ساخت های گردشگری گفت: گردشگری از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برای ما مفید است و مجلس شورای اسلامی قویا طرفدار توسعه گردشگری است. و مجلس برای تخصیص بودجه و نظارت بر این امر آمادگی دارد. و چنانچه قانون در مراحلی در این خصوص اجرا نشده باشد مایلیم جزئیات آن را بشنویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تورم که سئوال یکی از خبرنگاران بود نیز، گفت: تورم موضوعی همیشگی است، چرا که تثبیت قیمت ها نه دائمی بود و نه شامل کلیه کالاها می شد. به این صورت که وقتی دستمزدها افزایش می یابد طبیعتا این افزایش دستمزد منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد و مهم این است که تناسبی میان این دو برقرار شود.

وی ادامه داد: تورم فقط مخصوص کشور مانیست و در سایر کشورهای جهان نیز وجود دارد ولی آنچه که نگران کننده است، برخی جهش های فوق العاده است که باید جلوی آنها گرفته شود لذا مسئله تثبیت قیمت ها به این معنا نیست که هیچ چیزی تغییر پیدا نکند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص طرح ارتقای امنیت اجتماعی اظهار داشت: فحشا و فساد کمش هم زیاد است و نباید نسبت به اینگونه مسائل خونسرد و بی اعتنا باشیم.

وی ادامه داد : اقدامات نیروی انتظامی در خصوص اجرای این طرح را تایید می کنم و از آنان تقاضا دارم در اقدامات خود شئون مختلف مردم را نیز مراعات کنند.

حداد عادل گفت: به طور کلی این مراعات صورت گرفته و مردم از برخورد نیروی انتظامی راضی هستند و آنچه که مردم را نگران می کند این است که مبادا این برخوردها موقت باشند بلکه مردم خواهان استمرار جدی این طرح هستند و باید تلاش کنیم اجرا این گونه طرح ها عوارض جانبی نداشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص امنیت گردشگران خارجی درایران تصریح کرد: هیچ فردی در ایران احتمال نا امنی برای گردشگران خارجی را نمی دهد و خوشبختانه ایران کشوری امن برای مردم و همچنین برای گردشگران خارجی است. لذا هر اقدامی صورت می گیرد باید در جهت تامین امنیت بیشتر باشد و به تشویش اذهان منجر نشود.