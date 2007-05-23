پژوهش و مهارت مدارس آذربایجان غربی 110 میلیارد ریال اعتبار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی ظهر امروز در مراسم معارفه مدیر جدید اداره آموزش و پرورش تکاب گفت : این اعتبار برای ارتقاء سطح آموزش ، ایجاد کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز در مدارس ، توسعه کتابخانه ها و پژوهش سراهای دانش آموزی و افزایش مهارت های تدریس معلمان هزینه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه میزان سرانه دانش آموزی مدارس استان سال قبل 50 میلیارد ریال بود، افزود : این اعتبار امسال بیش از 103 درصد افزایش یافته است .

در این مراسم ابوالفضل فرجی به عنوان مدیر جدید اداره آموزش و پرورش تکاب معرفی و از خدمات مدیر قبلی قدردانی شد .



