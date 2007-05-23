  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۳۱

پژوهش و مهارت مدارس آذربایجان غربی 110 میلیارد ریال اعتبار گرفت

آذربایجان غربی - خبرگزاری مهر : معاون پژوهشی و برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی از اختصاص 110 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فعالیت های پژوهشی و مهارت های آموزشی در مدارس این استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی ظهر امروز در مراسم معارفه مدیر جدید اداره آموزش و پرورش تکاب گفت : این اعتبار برای ارتقاء سطح آموزش ، ایجاد  کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز در مدارس ، توسعه کتابخانه ها و پژوهش سراهای دانش آموزی  و افزایش مهارت های تدریس معلمان هزینه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه میزان سرانه دانش آموزی مدارس استان سال قبل 50 میلیارد ریال  بود، افزود : این اعتبار امسال بیش از 103  درصد افزایش یافته است .

در این مراسم  ابوالفضل فرجی به عنوان  مدیر جدید  اداره آموزش و پرورش تکاب معرفی و از خدمات مدیر قبلی قدردانی شد .


کد مطلب 491090

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها