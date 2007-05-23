ذخیره قطعی سنگ آهن خواف به یک میلیارد و ‌٢٠٠ میلیون تن رسید

سید حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملیات های انجام شده در معدن سنگ آهن خواف افزود: تاکنون معدن سنگ آهن خواف ‌٣/١ میلیون تن گندله برداشت می شد که اکنون با افزایش سرمایگذاری و انجام مطالعات میدانی در سطح گسترده این معدن به طور قطعی سالانه می توانیم ‌٢/٥ میلیون تن گندله برداشت کنیم .

وی در ادامه با اشاره برنامه ریزی های مطالعاتی این پروژه در آینده اظهار داشت : به دنبال آن هستیم از این معدن سالیانه در حدود ‌١٠ میلیون تن گندله برداشت کنیم و در مقایسه با سایر معادن مشابه در کشور به بزرگ ترین معدن سنگ آهن کشور و چهارمین در دنیا تبدیل تبدیل شویم .

احمدی با اشاره به اینکه آغاز مطالعات تحقیقاتی و اکتشافات جدید تنها شامل این معدن در سطح استان خراسان رضوی نیست اضافه کرد : با سرمایه گذاری های انجام شده در مناطق مشخص شده و شناسایی ظرفیت های بالقوه استان در حوزه فلزات گران بها مانند سیلیس، مس، طلا و آلومینیوم حرکت جدیدی برای جهش در بخش معدن آغاز کرده است .

وی در ادامه افزود : در گذشته استان خراسان رضوی در بخش صنایع تبدیلی و تولید در و سایر حوزه ها از جمله صنایع کشاورزی ، دامپروری و صنایع وابسته جایگاه ویژه ای داشتیم که با تعامل با کشور های اروپایی و بازارهای تجاری داشتیم اکنون استان خراسان رضوی باید در مسیر رشد و توسعه استانداردهای برتر و فناوری های نوین جهان گام بردارد .

