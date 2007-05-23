  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

ذخیره قطعی سنگ آهن خواف به یک میلیارد و ‌٢٠٠ میلیون تن رسید

ذخیره قطعی سنگ آهن خواف به یک میلیارد و ‌٢٠٠ میلیون تن رسید

خراسان رضوی - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی گفت : با انجام مطالعات ، اجرای پروژه های میدانی ، سرمایه گذاری و اکتشافات جدید ذخیره قطعی سنگ آهن خواف به یک میلیارد و ‌٢٠٠ میلیون تن رسید .

سید حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملیات های انجام شده در معدن سنگ آهن خواف افزود: تاکنون  معدن سنگ آهن خواف ‌٣/١ میلیون تن گندله برداشت می شد که اکنون با افزایش سرمایگذاری و انجام مطالعات میدانی در سطح گسترده این معدن به طور قطعی  سالانه می توانیم ‌٢/٥ میلیون تن  گندله برداشت کنیم .

وی در ادامه با اشاره برنامه ریزی های مطالعاتی این پروژه در آینده  اظهار داشت : به دنبال آن هستیم از این معدن سالیانه در حدود  ‌١٠ میلیون تن گندله برداشت کنیم و در مقایسه با سایر معادن مشابه در کشور به بزرگ ترین معدن سنگ آهن کشور و چهارمین در دنیا تبدیل تبدیل شویم .

احمدی با اشاره به اینکه آغاز مطالعات تحقیقاتی و اکتشافات جدید تنها شامل این معدن در سطح استان خراسان رضوی نیست اضافه کرد : با سرمایه گذاری های انجام شده در مناطق مشخص شده و شناسایی ظرفیت های بالقوه استان در حوزه  فلزات گران بها مانند سیلیس، مس، طلا و آلومینیوم حرکت جدیدی برای جهش در بخش معدن آغاز کرده است .

وی در ادامه افزود : در گذشته استان خراسان رضوی در بخش صنایع تبدیلی و تولید در و سایر حوزه ها از جمله صنایع  کشاورزی ، دامپروری و صنایع وابسته جایگاه ویژه ای داشتیم که با تعامل با کشور های اروپایی و بازارهای تجاری  داشتیم  اکنون استان خراسان رضوی  باید در مسیر رشد و توسعه استانداردهای برتر و فناوری های نوین جهان گام بردارد .

کد مطلب 491093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها