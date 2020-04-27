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۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۱:۱۷

برخورد قاطع قضایی با متصرفان منابع طبیعی در بخش خشت

برخورد قاطع قضایی با متصرفان منابع طبیعی در بخش خشت

شیراز- در راستای صیانت از حقوق عامه ۳۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی بخش خشت معروف به پارک کوهستان که توسط متصرفان به صورت غیر قانونی مورد تعرض واقع شده بود آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسن زاده رئیس حوزه قضائی بخش خشت این اقدام را در راستای تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با دستور قضائی خواند و افزود: مطابق قانون به عنوان مدعی‌العموم و از حیث انجام وظایف دادستان بر اساس ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری و در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال این اقدام را در دستور کار قرار دادیم.

وی ضمن هشدار جدی به متصرفان منابع ملی گفت: نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری، دستورات اکید آیت اله رئیسی رئیس قوه قضائیه و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان فارس با هر مورد کوه خواری، زمین خواری و تصرفات غیر قانونی منابع ملی در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

حسن زاده با اشاره به تداوم برخورد با متصرفان منابع طبیعی خشت گفت: منابع طبیعی متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است و حفاظت از این سرمایه ملی باید به عنوان یک فرهنگ عمومی نهادینه شود.

کد مطلب 4911158

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