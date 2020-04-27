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۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۳:۴۷

پیشنهاد پلیس راهور به ستاد ملی مبارزه با کرونا؛

زمان وکالت نامه خودروها را افزایش دهید

زمان وکالت نامه خودروها را افزایش دهید

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا اعلام کرد: پیشنهاد ما به ستاد ملی مبارزه با کرونا این است که مدت زمان تعطیلی را از وکالت نامه‌های خودروها حذف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عین الله جهانی درباره شلوغی مراکز تعویض پلاک خودرو اظهار کرد: به طور طبیعی باید منتظر چنین شرایطی در مراکز تعویض پلاک می‌بودیم و به خاطر اینکه مشکلات مردم در حوزه پلیس به حداقل برسد برنامه زوج و فرد را ابلاغ کردیم تا بر اساس پلاک خودرو مراجعه کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا اظهار داشت: برای اینکه خودروها وارد مجموعه شماره گذاری بشوند و کار خود را انجام دهند؛ برای پیشگیری از تجمع و تراکم در داخل سالن‌ها در بیرون از مراکز به صورت صف قرار می‌گیرند و باید در خودروهای خود باشند تا ارتباط به حداقل برسد.

سرهنگ جهانی گفت: در تلاش هستیم تا این فاصله‌ها به حداقل برسد و مردم به تدریج در این مراکز حاضر شوند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: در بحث وکالت نامه‌ها پلیس با ستاد ملی مبارزه با کرونا مکاتبه کرده است و امیدواریم بزودی این مسائل در ستاد مطرح و تصمیم گیری شود. زمان وکالتنامه‌ها محدود بوده و اعتبار آن‌ها در روزهای پایانی است.

سرهنگ جهانی افزود: با توجه به اینکه در ستاد ملی مبارزه با کرونا رئیس جمهور و نمایندگان قوه قضائیه حضور دارند، امیدواریم تصمیم خوبی در این خصوص گرفته شود.

وی گفت: پلیس راهنمایی از ۳ سال پیش به مردم اعلام کرد که وکالتی خرید و فروش نکنند. اگر ماشین را به فرد دیگری بفروشیم و فرد مورد نظر با پلاک من تردد، تخلف، جرم یا جنایتی کند؛ فروشنده ماشین پاسخگوست، زیرا پلاک آن وسیله نقلیه، پلاک فرد است و حتی قبل از شیوع بیماری ویروس کرونا و تعطیلی مراکز تعویض پلاک به مردم ابلاغ کردیم که وکالتی خرید و فروش نکنند و اگر وکالت نامه‌ای تنظیم شد، حتماً مدت اعتبار آن حداقل سه ماهه تنظیم گردد. اما متأسفانه برخی از فروشندگان و خریداران آن را رعایت کرده اند.

کد مطلب 4911254

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این همه سنگ جلوی آدم نندازید، با این شرایط گرانی از کجا دوباره هزینه ی تمدید اعتبار را پرداخت کنیم؟؟؟شما که چیز دیگری میگفتید

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