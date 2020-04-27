زمان وکالت نامه خودروها را افزایش دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عین الله جهانی درباره شلوغی مراکز تعویض پلاک خودرو اظهار کرد: به طور طبیعی باید منتظر چنین شرایطی در مراکز تعویض پلاک می‌بودیم و به خاطر اینکه مشکلات مردم در حوزه پلیس به حداقل برسد برنامه زوج و فرد را ابلاغ کردیم تا بر اساس پلاک خودرو مراجعه کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا اظهار داشت: برای اینکه خودروها وارد مجموعه شماره گذاری بشوند و کار خود را انجام دهند؛ برای پیشگیری از تجمع و تراکم در داخل سالن‌ها در بیرون از مراکز به صورت صف قرار می‌گیرند و باید در خودروهای خود باشند تا ارتباط به حداقل برسد.

سرهنگ جهانی گفت: در تلاش هستیم تا این فاصله‌ها به حداقل برسد و مردم به تدریج در این مراکز حاضر شوند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: در بحث وکالت نامه‌ها پلیس با ستاد ملی مبارزه با کرونا مکاتبه کرده است و امیدواریم بزودی این مسائل در ستاد مطرح و تصمیم گیری شود. زمان وکالتنامه‌ها محدود بوده و اعتبار آن‌ها در روزهای پایانی است.

سرهنگ جهانی افزود: با توجه به اینکه در ستاد ملی مبارزه با کرونا رئیس جمهور و نمایندگان قوه قضائیه حضور دارند، امیدواریم تصمیم خوبی در این خصوص گرفته شود.

وی گفت: پلیس راهنمایی از ۳ سال پیش به مردم اعلام کرد که وکالتی خرید و فروش نکنند. اگر ماشین را به فرد دیگری بفروشیم و فرد مورد نظر با پلاک من تردد، تخلف، جرم یا جنایتی کند؛ فروشنده ماشین پاسخگوست، زیرا پلاک آن وسیله نقلیه، پلاک فرد است و حتی قبل از شیوع بیماری ویروس کرونا و تعطیلی مراکز تعویض پلاک به مردم ابلاغ کردیم که وکالتی خرید و فروش نکنند و اگر وکالت نامه‌ای تنظیم شد، حتماً مدت اعتبار آن حداقل سه ماهه تنظیم گردد. اما متأسفانه برخی از فروشندگان و خریداران آن را رعایت کرده اند.