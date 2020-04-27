قیمت اقلام بهداشتی مناسب بضاعت مردم مناطق محروم خوزستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا حاجتی ظهر امروز در حاشیه انعقاد تفاهم‌نامه با سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان و نشست خبری، اظهار کرد: وزیر بهداشت با سردار سلیمانی فرمانده بسیج کشور تفاهم‌نامه‌ای داشتند که بعد از نیازسنجی‌های جدید یک تفاهم‌نامه خوب با تعریف مأموریت‌های سلامت سازی در استان خوزستان تهیه شد.

وی افزود: در هر پایگاه کووید ۱۹ تعداد ۱۴ نیروی بسیجی فعال مستقر کردیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان تصریح کرد: در زمینه‌های مختلف از جمله همراهی برای غربالگری، همکاری در سامانه ۴۰۳۰ و فعالیت در حوزه تیم‌های مراقبت با بهداشت استان کار می‌کنیم؛ همچنین در هر خانه بهداشت ۶ نیرو برای انجام گندزدایی معرفی کردیم.

سرهنگ حاجتی یادآور شد: بیش از ۴۰۰۰ نفر از نیروهای بسیجی در بخش‌های مختلف به منظور مقابله با ویروس کرونا فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: برای هر اداره نیز یک نفر نماینده بسیج داریم تا اقدامات سالم‌سازی و فعالیت‌های مختلف را برای مقابله با ویروس کرونا انجام دهد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان ادامه داد: سپاه با تمام امکانات خود در زمینه تولید، توزیع، تجلیل از پرستاران و هر کاری که در بضاعتش باشد، پای کار آمده است.

سرهنگ حاجتی انتقاد کرد: در بازدید سرزده‌ای که از داروخانه‌های مناطق حصیرآباد، کوی علوی و دیگر مناطق محروم داشتیم، هرچند همه اقلام بهداشتی موجود بود ولی قیمت‌های آن مناسب با بضاعت مردم آسیب‌دیده این مناطق نیست.

وی اضافه کرد: تمام تابلوهای تبلیغاتی خود را به انتشار پیام‌های آموزشی در خصوص کووید ۱۹ اختصاص دادیم که این همت آن‌طور که باید در بیلبوردهای تبلیغاتی شهر اهواز محسوس نیست.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان یادآور شد: تاکنون بیش از ۳۰ هزار بسته حمایتی بین خانواده‌های نیازمند استان خوزستان توزیع کردیم.

سرهنگ حاجتی در پایان خبر داد: امروز خط تولید ژل بسیج دانشجویان را در دانشگاه شهید چمران راه‌اندازی می‌کنیم.