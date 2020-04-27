سپاهان به هرکجا خواست شکایت کند/ محرومیت تماشاگران برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال عصر دوشنبه پس از بررسی مستندات باشگاه سپاهان، رای نهایی خود در مورد دیدار برگزار نشده این تیم با پرسپولیس را اعلام کرد که براساس آن سرخپوشان ۳ بر صفر برنده شدند و باشگاه سپاهان هم ۱۵۰ میلیون تومان جریمه شد.

مهدی دادرس در مورد این حکم گفت: دو جلسه طولانی در این مورد داشتیم و همه موارد را دقیق بررسی کردیم و در نهایت رای نهایی را صادر کردیم که بازی به سود پرسپولیس شد اما محرومیت تماشاگران سپاهان بخشیده شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا باشگاه سپاهان می تواند به این حکم اعتراض کند گفت: خوشحال می شویم که آنها به دادگاه بین المللی ورزش و یا هر جای دیگری شکایت کنند. این اتفاق نشان می دهد آنها باشگاه پولداری هستند چرا که شکایت در دادگاه مستقر در سوئیس نزدیک ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت! دلیلش هم این است که چند نفر می روند سوئیس و گردش می کنند و اعتراض هم می کنند و برمی گردند.

دادرس تاکید کرد: نتیجه این اعتراض کمیته استیناف را سربلند خواهد کرد چرا که بازهم رای همین خواهد بود که ما اعلام کرده ایم.