آمریکا از اقدام قانونی ایران درباره مهاجران غیر قانونی افغان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شون مک ‌کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: آمریکا نگران آن است که هجوم مهاجران افغان به کشور خود از جانب مرزهای ایران، نیاز کمک‌ های بشردوستانه در غرب افغانستان را افزایش ‌دهد.

مک ‌کورمک در ادامه گفت : واشنگتن از درخواست ‌کمیسرعالی پناهندگان سازمان ملل متحد و کابل برای اطمینان از اینکه افغان‌هایی که به طور غیرقانونی در ایران کار و زندگی می ‌کنند؛ به صورتی انسانی، منظم و تدریجی خارج شوند، حمایت می‌کند.

وی افزود: به گفته سازمان ملل متحد، بیش از یک میلیون از دو میلیون افغانی که در ایران زندگی می‌کنند، به طور غیرقانونی در این کشور به سر می برند.

لازم به ذکر است در پی تصمیم ایران مبنی بر بازگرداندن مهاجران افغانی به زادگاه خود، تنش هایی در افغانستان رخ داد و در جریان این تنش ها مجلس این کشور وزیر امور خارجه افغانستان را از کار برکنار کرد، اما "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان با برکناری سپنتا مخالفت کرده و او را در سمت خود ابقا کرد.



در همین رابطه به گوش می رسد برخی از مهاجران افغان بعد از بازگشت از ایران به دروغ مدعی شده اند که در زمان اقامت خود در ایران با آنها بدرفتاری می شده که همین امر سبب سو استفاده برخی از رسانه ها از جمله شبکه "الجزیره" شده است تا با انتشار گزارشهای غیر واقعی به تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران و بدبین کردن مردم افغانستان بپردازند؛ ایرانی که بیش ازدو دهه پذیرای میلیون ها آواره از جمله از افغانستان بوده است و با وجود مشکلات فراوان به بهترین شکل از آنها میزبانی کرده است.