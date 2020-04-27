آخرین وضعیت مهدی تاج پس از ابتلا به کرونا/ دیدار سرپرست با رئیس!

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال به همراه صوفی زاده نایب رئیس بانوان، دکتر سیف، طالقانی و صادق درودگر عصر امروز دوشنبه از مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون عیادت کردند.

دکتر سیف در مورد آخرین وضعیت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: آقای تاج در آلمان مبتلا به بیماری کرونا شدند و در شهر هانوفر تحت درمان قرار گرفتند و با وجود اینکه بیماری شدیدی را تجربه می‌کردند و توانستند پس از طی کردن دوره درمانی و قرنطینه به سلامت از این مرحله عبور کنند و بعد از بهبودی کامل به کشور برگشتند.

وی ادامه داد: الان هم با توجه به بیماری زمینه‌ای که دارند به توصیه پزشکان فعلاً باید استراحت کند و کارهای خارج از منزل را نباید انجام دهد. به مرور زمان می‌تواند کارهای روزمره خودش را انجام دهد.