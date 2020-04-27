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۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۲۵

آخرین وضعیت مهدی تاج پس از ابتلا به کرونا/ دیدار سرپرست با رئیس!

آخرین وضعیت مهدی تاج پس از ابتلا به کرونا/ دیدار سرپرست با رئیس!

برخی مسئولان فدراسیون فوتبال به همراه سرپرست این فدراسیون از رئیس پیشین عیادت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال به همراه صوفی زاده نایب رئیس بانوان، دکتر سیف، طالقانی و صادق درودگر عصر امروز دوشنبه از مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون عیادت کردند.

دکتر سیف در مورد آخرین وضعیت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: آقای تاج در آلمان مبتلا به بیماری کرونا شدند و در شهر هانوفر تحت درمان قرار گرفتند و با وجود اینکه بیماری شدیدی را تجربه می‌کردند و توانستند پس از طی کردن دوره درمانی و قرنطینه به سلامت از این مرحله عبور کنند و بعد از بهبودی کامل به کشور برگشتند.

وی ادامه داد: الان هم با توجه به بیماری زمینه‌ای که دارند به توصیه پزشکان فعلاً باید استراحت کند و کارهای خارج از منزل را نباید انجام دهد. به مرور زمان می‌تواند کارهای روزمره خودش را انجام دهد.

کد مطلب 4911331

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