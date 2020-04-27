شمار قربانیان کووید -۱۹ در ترکیه به ۲۹۰۰ تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های وزارت بهداشت و درمان ترکیه در روز دوشنبه نشان می‌دهد که موارد ابتلای قطعی به ویروس کووید -۱۹ در این کشور ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۲،۱۳۱ نفر افزایش یافت.

در همین بازه زمانی ۹۵ تن از شهروندان این کشور بر اثر ابتلاء به این بیماری ویروسی جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب، مجموع قربانیان بیماری کووید -۱۹ در ترکیه به رقم ۲،۹۰۰ تن رسید.

طبق آخرین آمار، شمار کل مبتلایان به کووید -۱۹ در کشور ترکیه ۱۱۲،۲۶۱ نفر اعلام شده که این رقم بالاترین میزان ابتلاء در میان کشورهای جهان- پس از کشورهای اروپایی (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان) و همچنین ایالات متحده آمریکا- است.

در این کشور ۳۳،۷۹۱ تن از مبتلایان بهبود یافته‌اند و در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع آزمایش‌های کووید -۱۹ انجام شده ۲۰،۱۴۳ مورد بوده است.