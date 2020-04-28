ایجاد کمپین نه به افزایش اجاره بهای املاک و مسکن در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی صبح سه‌شنبه در جلسه هیئت مدیره اتاق اصناف شهرستان گلپایگان که به منظور حمایت از کمپین نه به افزایش کرایه اجاره مسکن و اماکن در فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: به دنبال شیوع بیماری کرونا اتاق اصناف شهرستان گلپایگان همگام با ستاد پیشگیری از کرونا اقدام کرده است و اصناف نیز خسارت متعددی دیدند تا جایی که اجناس آنها حتی غیر قابل استفاده شد.

وی گفت: کمپین نه به افزایش اجاره بها به صورت خود جوش توسط اتحادیه‌های املاک شهرستان گلپایگان ایجاد شده است که این حرکت برای حمایت از مستأجران با هدف تغییر ندادن اجاره بها در این شرایط اقتصادی است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان گلپایگان از پرداخت وام برای اصناف آسیب دیده و همچنین اعلام آمادگی کمیته امداد در کمک به به اصناف خبر داد.

توزیع ۱۳۰ هزار لیتر آب ژاول در شهرستان گلپایگان

در ادامه محسن اتحادی رئیس اداره صمت گلپایگان اظهار داشت: کمبود ماسک و ژل ضد عفونی کننده در شهرستان گلپایگان نداریم، محلول ضد عفونی کننده کمی محدودیت دارد، دستکش لاتکس برای استفاده کادر درمانی است و اولویت نخست برای مردم استفاده از ماسک و محلول ضد عفونی کننده است.

وی گفت: خیر والامقام سید مرتضی حسینی از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ۱۳۰ هزار لیتر آب ژاول رقیق در اختیار مردم قرار داده است و به زودی شش تن مواد ضد عفونی کننده را وارد بازار می‌کند.

رئیس اداره صمت گلپایگان با بیان اینکه شهرستان گلپایگان کمترین آمار تعداد پلمپ واحد صنفی نسبت به سایر نقاط داشت، گفت: توزیع گسترده اقلام بهداشتی در سطح شهرستان گلپایگان نتیجه تلاش‌های ستاد مردمی مقابله با کرونا بود.