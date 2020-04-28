اجرای رزمایش مواسات مؤمنانه در تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی طاهری با اشاره به اجرای طرح رزمایش مواسات مؤمنانه در این سازمان زیر نظر قرارگاه مرکزی استان، بیان کرد: قرارگاه مرکزی این طرح در اداره کل تبلیغات اسلامی استان با ۹ شبکه جانبی تشکیل‌شده است که هرکدام از این شبکه‌ها نقش یک مقر را در قرارگاه ایفا می‌کنند.

وی با تشریح شبکه‌های زیرمجموعه قرارگاه طرح رزمایش مواسات مؤمنانه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان ابراز کرد: یکی از این شبکه‌ها مراکز قرآنی استان است که در قالب برنامه‌هایی با عنوان انفاق رحمانی به‌صورت منسجم در این رزمایش وارد میدان عمل می‌شوند و درواقع متولی جمع‌آوری کمک‌های مردمی خصوصاً جامعه قرآنی هستند.

حجت‌الاسلام طاهری، شبکه تبلیغ استان که شامل روحانیون مستقر، ائمه جماعات و امامان محلات شهری می‌شود را یکی دیگر از مقرهای رزمایش مواسات مؤمنانه در این اداره کل بیان کرد و ادامه داد: این شبکه کمک‌های خود را در قالب بهار همدلی جمع‌آوری و با محوریت نیازمندان خود شبکه توزیع خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه کانون‌های فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات استان نیز در این عرصه نقش مهمی بر عهده‌دارند، گفت: این شبکه مواسات مؤمنانه نیز در قالب نسیم رحمت در این عرصه نقش‌آفرین خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه در حال حاضر ۵ مدرسه صدرا زیر نظر این سازمان با ۵۰۱ دانش‌آموز در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: نقش‌آفرینی این شبکه در طرح رزمایش مواسات مؤمنانه با عنوان صدرای مهربانی صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام طاهری، هیئت‌های مذهبی را یکی دیگر از شبکه‌های اصلی طرح رزمایش مواسات مؤمنانه این سازمان بیان کرد و افزود: هیئت‌های مذهبی نیز با آغاز این طرح در استان در قالب برنامه‌هایی با عنوان سفره کریمانه در حال ایفای نقش در این رزمایش همگانی هستند و به‌یقین نقش مهمی در این عرصه بر عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در این رزمایش با همه توان در قالب طرح شفقت و همدلی وارد میدان عمل می‌شوند، ابراز کرد: کمک‌های جمع‌آوری‌شده در این رزمایش طبق نیازمندان همان شبکه‌ای که اقدام به جمع‌آوری کرده است، توزیع خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، جمعیت بانوان فرهیخته و قرارگاه فرهنگی بانوان استان را نیز جز شبکه‌های محوری این رزمایش بیان کرد و گفت: این گروه نیز مواسات مؤمنانه خود را در قالب طرح مهر مادرانه با محوریت کمک به مادران سرپرست خانواده و نیازهای خاص مانند بیماری و اجاره مسکن انجام خواهند داد.

حجت‌الاسلام طاهری بابیان اینکه کانون مداحان استان نیز به‌عنوان آخرین شبکه طرح رزمایش مواسات مؤمنانه اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایفای نقش خواهند کرد، افزود: هدف ما از شبکه‌سازی این است که همه گروه‌ها و جامعه هدف سازمان تبلیغات استان در این رزمایش درگیر شوند و کمک‌های جمع‌آوری‌شده نیز بین نیازمندان همه گروه‌های توزیع شود تا جامعیت که محور اصلی این رزمایش است، مورد غفلت قرار نگیرد.