افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار/ حبوبات تا ۶۴ درصد گران شد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: از ابتدای شیوع کرونا، روند افزایش قیمت را در برخی از اقلام خوراکی و حتی لوازم خانگی شاهد هستیم، امری که با توجه به آغاز ماه رمضان سبب نگرانی مردم شده است.

در شرایطی که کرونا سبب خانه نشینی بسیاری از مردم شده و توان و حجم خرید هم پایین آمده، می طلبد که روند نظارت بر بازار با شدت بیشتری ادامه یابد.

مریم محمدزاده که در حال نگاه کردن قیمت حبوبات است، به خبرنگار مهر گفت: قیمت اقلام از چند روز گذشته که برای خرید مراجعه کرده ام تا امروز افزایش چشمگیری یافته است.

این شهروند گرگانی افزود: حتی قیمت لوازم خانگی هم با توجه به رکورد در بازار افزایش یافته و فروشندگان حتی از فروش محصولات امتناع می کنند.

وی بیان کرد: به نظر می رسد که نظارت در بازار باید با شدت بیشتری ادامه داشته باشد و ادامه این روند به مردم آسیب خواهد زد.

افزایش قیمت ها متأثر از چند پارامتر است

رئیس اداره بازرگانی داخلی صمت گلستان در زمینه افزایش قیمت ها گفت: تغییراتی قیمتی که از ابتدای اسفندماه تا فروردین داشتیم از چند پارامتر متأثر است که شامل افزایش قیمت ارز، بیماری کرونا، توقف صادرات، واردات و عدم ترخیص کالا و همچنین بسته شدن برخی از مشاغل و مصارف است.

علیرضا بابازاده افزود: افزایش قیمت قند و شکر که از دی ماه سال گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

وی توضیح داد که شکر بخش صنوف که ارز چهار و ۲۰۰ تومان را دریافت می کرد به دلیل پیوستن به ارز نیمایی دچار افزایش قیمت شده و همین امر بر اقلام مصرفی و عمومی که ضریب حجمی متفاوتی از شکر دارند، مانند بیسکویت، کیک، نوشابه و غیره تأثیر گذاشته است.

طبق گفته رئیس اداره بازرگانی داخلی صمت گلستان، کمبودی در قند و شکر وجود ندارد.

قیمت لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو جهش بی سابقه ای یافته است وی بیان کرد: هزار و ۲۱۴ تن سهمیه شکر تنظیم بازار در ماه گذشته به استان اختصاص یافت که تنظیم بازار ما هم ماهیانه چهار تن شکر است.

بابازاده اضافه کرد: شکری که هم اکنون در گرگان عرضه می شود بسته بندی بوده و در شهرستان ها هم اعلام شده که در قالب یک کیلویی بسته بندی شده تا انحراف کمتری داشته باشد.

وی گفت: در روغن نباتی به دلیل اینکه تخصیص ارز به موقع انجام شد و قابلیت ذخیره سازی بالایی هم در کشور و هم در استان وجود دارد، دغدغه ای در این مورد نداریم.

افزایش قیمت حبوبات

رئیس اداره بازرگانی داخلی صمت گلستان افزود: در زمینه حبوبات به دلیل اینکه وابستگی وارداتی وجود دارد، افزایش قیمت را شاهد بودیم.

بابازاده تصریح کرد: قیمت لوبیا چیتی از ۱۴ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده که رشد ۵۴ درصدی داشته و قیمت عدس هم با ۶۴ درصد افزایش از ۱۴ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده است.

وی گفت: هر کیلو نخود هم از ۱۰ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان رسیده که ۱۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.

رئیس اداره بازرگانی داخلی صمت گلستان در مورد شوینده ها، بیان کرد: به دلیل شیوع کرونا، افزایش مصرفی در این کالاها صورت گرفت اما فرآیند تهیه و توزیع به گونه ای رقم خورد که افزایش قیمتی را شاهد نبودیم؛ هرچند که کارشناسان پیش بینی می کنند در ماه های آینده با افزایش قیمت در این بخش هم روبرو شویم.

وی افزود: در حوزه لبنیات تغییر قیمت نداشتیم و حتی با توجه به کاهش قیمت شیر متصور هستیم که قیمت لبنیات را کمتر از این عدد هم ببینیم.

بابازاده گفت: در زمینه محصولات فولادی به توجه به روند کندشدن و توقف ساخت و سازها روند نزولی قیمت تا هفت درصد را هم در این بخش شاهد بودیم ولی در سیمان ثبات نسبی از اسفندماه تاکنون وجود داشته است.

افزایش قیمت میوه و تره بار

رئیس اداره بازرگانی داخلی صمت گلستان در خصوص میوه و تره بار اظهارکرد: در قیمت سیب زمینی به دلیل اینکه محصول تازه چین و با کیفیت است شاهد افزایش قیمت از چهار هزار و ۲۰۰ به چهار هزار و ۵۰۰ هستیم.

وی افزود: هر کیلو پیاز هم از ۱۰ هزار تومان به پنج هزار تومان رسیده و دلیل کاهش قیمت برداشت پیاز در مناطق گرمسیری است.

بابازاده اضافه کرد: در سیب و پرتقال و محصولات باغی با توجه به پایان فصل مصرف و کاهش ذخایر انبارها روند افزایش قیمت را شاهد هستیم.

وی عنوان کرد: سیب اعم از سیب زرد و قرمز دماوندی با افزایش قیمت ۱۷ الی ۳۰ درصدی روبرو شده است.

بابازاده همچنین گفت: در پرتقال تامسون افزایش ۴۵ درصدی و در یافا افزایش ۵۴ درصدی اتفاق افتاد که این امر طبیعی است چون اکنون فصل این میوه ها نیست.

وی بیان کرد: قیمت برنج داخلی هم طی این مدت تا ۱۲ درصد افزایش یافته که دلیل آن وقفه در ترخیص برنج وارداتی بود.

افزایش جهشی قیمت در لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی

رئیس اداره بازرگانی داخلی صمت گلستان اظهارکرد: در حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی افزایش جهشی قیمت روی داده که نگران کننده است.

وی با بیان اینکه تولیدات داخلی ما هم وابسته به خارج است، افزود: کسانی که در زمینه تولید، ساخت و واردات این محصولات هستند، سبب افزایش قیمت ها شده اند.

بابازاده در خصوص مرغ و تخم مرغ هم اضافه کرد: کاهش قیمت شدیدی را در مرغ داشتیم و با توجه به اینکه ذخیره سازی در این زمینه صورت گرفت و این امر ادامه دارد، اما حجم تولید بسیار بالا بود و همین امر سبب شد که تولیدکننده ضرر کند.

وی توضیح داد که کرونا سبب شد که مناسبت های ملی و مذهبی برگزار نشده و رفت و آمده ها کاهش و اماکن مصرف آن هم تعطیل شود لذا با دپو روبرو شدیم.

رئیس اداره بازرگانی داخلی صمت گلستان گفت که قیمت هر کیلو مرغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود که به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان هم رسید.

طبق گفته بابازاده به دلیل روند طولانی نگهداری دام، افزایش قیمتی در گوشت قرمز اتفاق نیفتاد.

توزیع اقلام ماه رمضان

وی در خصوص توزیع اقلام ماه رمضان گفت: توزیع برنج، روغن، چای خشک و شکر در حال انجام است.

بابازاده افزود: در بیش از ۳۶ نقطه گرگان شکر عرضه می شد که در مرحله دوم به ۵۰ نقطه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد این اقلام در گرگان توزیع می شود، گفت: قیمت زولبیا و بامیه هم باید تک نرخی باشد تا شاهد تقلب در این قسمت هم نباشیم.

بابازاده ادامه داد: از مشکلات واحدهای صنفی این است که فاکتور رسمی صادر نمی شود و همین امر باعث شده تغییرات قیمتی در بازار اسناد مثبته نداشته باشد.

مشاهدات نشان می دهد که کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد اما قدرت خرید مردم پایین آمده و در زمینه افزایش قیمت ها، واسطه ها، هزینه های جانبی و دست های پنهانی نقش دارند که باید نظارت بیشتری اتفاق بیفتد.