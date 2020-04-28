لزوم رفع نواقص ورعایت کامل پروتکل های بهداشتی دربازار ماهی فروشان

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز الله کناری در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان بندرعباس که در محل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل شد. ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات و عبادات اعضا حاضر در جلسه گفت: تلاش و زحمات زیادی برای ساخت و بهره برداری از بازار ماهی فروشان جدید صورت گرفته اما نواقصاتی هم وجود دارد که برخی از آنها در شرایط جدید مشاهده شده است که باید سریعاً برابر نظر مرکز بهداشت برطرف شود تا مجدد فعالیت آن آغاز شود.

کناری در ادامه افزود: غرفه‌هایی که تا این لحظه اقدام به تجهیز آن نشده، بهتر است با نظر علوم پزشکی تجهیز شوند خصوصاً جنس سینی‌های عرضه ماهی.

وی بیان داشت: مدیریت بازار ماهی جدید بررسی کند جهت نصب فن‌های تهویه هوا بر روی درب و پنجره‌های بازار تا هوای بیشتری در محیط بازار در جریان باشد و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محیط بازار بعد از بازگشایی انجام شود و استفاده از ماسک و عینک‌های مخصوص و شستشو و ضد عفونی کردن بعد از نوبت کار و از قبل از رفتن به منزل امری ضروری است.

این مقام مسئول بیان داشت: مدیریت بازار جدید ماهی و سازمان میادین و سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری پیگیری کنند تا نماینده دامپزشکی و همچنین نماینده اتحادیه آبزیان در بازار مستقر شوند تا از نزدیک نظارت کامل بر نحوه توزیع و فروش آبزیان را داشته باشند.

فرماندار بندرعباس گفت: ضرورت دارد برای موفقیت بیشتر بازار و استفاده مطلوب‌تر از سرمایه گذاری انجام شده، بخش پذیرش غیر حضوری سفارشات مشتریان و تحویل درب منزل راه اندازه گردد و بخشی از ظرفیت موجود را بعنوان واحد تأمین سفارشات و همچنین فرآوری و بسته بندی آبزیان اختصاص داده شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان عنوان کرد: عمده فروشان، ماهی را با خودروهای سردخانه دار در سطح شهر بین مغازه‌های فروش آبزیان توزیع کنند و اصناف برای رونق بخشی بیشتر مغازه‌های عرضه آبزیان در سطح شهر اقدامات لازم را انجام تا مردم برای تهیه ماهی به یک نقطه خاص مراجعه نکنند.

کناری گفت: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری با نظر مرکز بهداشت شهرستان و بمنظور کمک به دستفروشان، غرفه داران بازارچه ۲۲ بهمن را بصورت یک در میان در دو بخش فعال کند گروه اول روزهای فرد و گروه دیگر روزهای زوج در ساعاتی که ستاد کرونا مصوب کرده با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک لذا نظارت‌های مستمر همچنان ادامه داشته باشد.