هدف نظام اسلامی فقر زدایی است نه فقیر پروری / بدون تامین اجتماعی به اهداف چشم انداز نمی رسیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محسن اسماعیلی با بیان این مطلب افزود: هدف دولت و نظام اسلامی باید فقرزدایی و تامین نیازهای اساسی شهروندان باشد ، نه فقیرپروری و ترویج ترحم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان که در اختتامیه کنگره عدالت و تامین اجتماعی سخن می گفت ، با اشاره به اصول متعدد قانون اساسی ، برخورداری از تامین اجتماعی را حق اساسی یکایک شهروندان دانست که رنگ، نژاد، زبان و هیچ عامل دیگری ، حتی دین و مذهب نمی تواند و نباید موجب نادیده گرفتن آن شود.

وی تاکید کرد که بر همین اساس تامین اجتماعی یکی از کارویژه های حکومت در فلسفه سیاسی به شمار می رود و در متون دینی و منابع فقهی نیز از وظایف ذاتی و اصلی حکومت قلمداد شده است.

این استاد دانشگاه افزود : بالاتر آنکه در توصیه های روایی ، شخص حاکم مسئول توجه به تامین اجتماعی ، به ویژه در خصوص طبقه ضعیف و نیازمند شناخته شده و مسئولان موظفند در برنامه های کاری خود ، وقتی را برای دیدار با آسیب دیدگان اجتماعی قرار دهند تا شخصا و به طور مستقیم در جریان واقعیت های جامعه قرار گرفته و واکنش سریع و لازم را از خود نشان دهند.

اسماعیلی با اشاره به مواردی از سیره پیامبر اعظم (ص) و حضرت علی (ع) ، گفت: از نگاه دینی عدالت اجتماعی ، امنیت عمومی و رفاه همگانی ، حق بنیادین مردم بر حکومت است.

وی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش ، ازدواج و اشتغال را از جمله مواردی دانست که طبق قانون اساسی باید تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته شود وگرنه رسیدن به اهداف سند چشم انداز ناممکن خواهد بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود : اجرای کامل و هرچه سریعتر سیاست های کلی مربوط به اصل 44 ساز و کار مناسب و موثری برای رسیدن به موقعیت شایسته ایران در نظام کنونی جهان است.