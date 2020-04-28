‌تلاش دولت حمایت از شورای اسلامی شهر و شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان، صبح امروز در صحن شورای اسلامی شهر یزد با گرامیداشت نهم اردیبهشت ماه روز شوراها اظهار داشت: به شوراها و هدف اصلی آنکه مشارکت مردم بر سرنوشت خویش است، اعتقاد داریم و بدون شک شوراها ابزار تجلی اراده مردم هستند.

معاون عمرانی استاندار یزد افزود: شوراهای شهر با مسئولیت، برنامه ریزی و تصمیم سازی که انجام می‌دهند بر مبنای دمکراسی به طور قطع در پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر تأثیرگذار خواهند بود.

وی تاکید کرد: نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در اداره امور با وظیفه مشارکت در امور جامعه نقش مهمی است که بر هیچکس پوشیده نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با تقدیر از شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد در حمایت از مدافعین سلامت و کادر درمان، گفت: از همه اعضای شورای اسلامی شهر که با ورودشان به رفع دغدغه‌های پیش آمده در بیماری کرونا کمک کردند، قدردانی می‌کنم و این همت شما در کشور بی نظیر بود و زبانزد خیلی از جلساتی است که در بیرون شهر و استان تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا از خود مردم هستند و شما از همه به مردم نزدیکتر هستید، به واسطه مراجعات به شما شناسایی مشکلات شهر بسیار آسان‌تر است که این موضوع در برطرف کردن مشکلات مردم و تصمیم گیری در ارائه خدمات مناسب‌تر به شهر و مردم بسیار حائز اهمیت است.

صادقیان بر آمادگی استانداری یزد در همکاری با شهرداری و شوراها تاکید کرد و گفت: در موضوعات شهری به ویژه بحث بازآفرینی با محور محله سازی با شناخت کامل محلات از نگاه اجتماعی و اقتصادی می‌توانیم تصمیم گیری کلان داشته باشیم و ما به عنوان دولت تلاشمان در پشتیبانی از شورای اسلامی شهر و شهرداری است.