58 بنای تاریخی خراسان جنوبی کد گذاری شدند

حسین عبا س زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد بناهای مورد حریم گذاری در سال جاری شامل،10 بنا در شهرستان درمیان،10 بنا دربخش خوسف،10 بنا در بخش سرایان،21 بنا در شهر بیرجند و 7 بنا در شهر قاین است که پس از شناسایی کامل بنای ‌مورد حریم ‌گذاری، بررسی سازه ‌ای بنا و بافت پیرامون، بررسی منظری بنا در ارتباط با محیط اطراف آن، بررسی عوامل تهدید کالبدی، سازه ‌ای و منظری، بنای مورد نظر تعیین حریم خواهد شد.

به گفته وی، بناهایی که در بافت های شهری هستند و در مواجه با توسعه و گسترش روز افزون شهرها قرار گرفته اند هم ‌چنین بناها و محوطه هایی که در مجاورت اراضی کشاورزی و معادن هستند برای تعیین حریم در الویت قرار می ‌گیرند.

وی یادآور شد: امسال در مجموع مبلغی حدود 130 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان بابت گزارش‌های تعیین حریم هزینه گردیده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اذعان داشت : پس از تصویب گزارشات تعیین حریم در شورای فنی استان و سازمان متبوع، حریم بنا و ضوابط مربوطه به کلیه دستگاه‌ های اجرایی مرتبط در استان جهت رعایت ضوابط ابلاغ می‌ شود .