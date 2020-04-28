به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که گروه‌های افراطی از فرصت قرنطینه در دوران کرونا استفاده کرده و به شدت در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند تا علاوه بر نفرت پراکنی، جوانانی را که اکنون بیش از همیشه در فضای اینترنت حضور دارند، جذب کنند.

گوترش که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل صحبت می‌کرد، به ناامیدی و سرخوردگی بسیاری از جوانان در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: حتی قبل از شیوع کرونا نیز یک پنجم جوانان در سراسر جهان به هیچ آموزش، کار یا کارآموزی مشغول نبودند و یک چهارم آنها تحت تأثیر خشونت و درگیری‌های منطقه‌ای قرار داشتند؛ علاوه بر این هر ساله ۱۲ میلیون دختر نیز در زمانی که هنوز خود کودک محسوب می‌شوند، به اجبار مادر شده‌اند.

او همچنین به آمارهای سال ۲۰۲۰ میلادی اشاره کرد و گفت که تنها در این سال ۱.۸۵ میلیارد دختر و پسر بین ۱۰ تا ۲۴ سال در سراسر جهان وجود دارند که ۹۰ درصد آنها در کشورهای در حال توسعه یا مناطق دچار درگیری زندگی می‌کنند.

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که مجموع این وضعیت اسفبار باعث شده است که عدم اعتماد جوانان به نهادهای سیاسی و مدنی و در نتیجه جذب آنها به گروه‌های افراطی بطور قابل توجهی افزایش یابد.

گوترش خواستار توجه جدی کشورهای عضو شورای امنیت به وضعیت جوانان به ویژه تأثیری که کرونا بر زندگی آنها گذاشته است شد.