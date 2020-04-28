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۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

اقدامات آبخیزداری تاثیرمثبتی درکنترل سیلاب وکاهش خسارات داشته است

اقدامات آبخیزداری تاثیرمثبتی درکنترل سیلاب وکاهش خسارات داشته است

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: اقدامات آبخیزداری تاثیرمثبتی درکنترل سیلاب وکاهش خسارات داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی صبح سه شنبه در بازدید از پروژه‌های آبخیزداری شهرستان فیروزکوه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده اظهار داشت: پروژه‌های آبخیزداری به عنوان اقدامات پیشگیرانه ضمن کنترل بارش‌های یکباره و رگباری، موجب جلوگیری از خسارات احتمالی شده است.

وی عملیات آبخیزداری و آبخوانداری را راهکاری علمی و اساسی برای برون رفت از بحران کم آبی دانست و اظهار داشت: در سال‌های اخیر به دنبال خشکسالی‌های پیاپی و تغییر در نوع و توالی بارش‌ها، شاهد کاهش آب‌های زیرزمینی و وقوع سیلاب‌های مخرب در مناطق سیل خیز بوده ایم که نقش آبخیزداری در مقابله با کم آبی و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و کنترل سیلاب بی بدیل بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: از آنجایی که اجرای پروژه‌های آبخیزداری در حفاظت آب و خاک، هدایت آب‌های سطحی به سفره‌های زیرزمینی و کنترل سیلاب از اهمیت خاصی برخوردار است، از این رو اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری با در نظر گرفتن اولویت بندی در مناطق حساس و بحرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ترکی اجرای طرح کاداستر اراضی ملی را نیز بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: به منظور تثبیت مالکیت دولت بر روی اراضی ملی و جلوگیری از هرگونه سو استفاده و بر طرف شدن بسیاری از مشکلات مرتبط، طرح کاداستر باید با سرعت بیشتری در استان تهران اجرا شود.

وی یادآور شد: اعتبار کافی برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی شده است و از اجرای پروژه‌های آبخیزداری حمایت‌های لازم را خواهیم کرد.
 

کد مطلب 4911681

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