شهر بی رسانه شهری خاموش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عاملی با اشاره به مفید بودن برگزاری جشنواره مطبوعات در حوزه شهری گفت : خبرنگاران به عنوان رابط مدیران و شهروندان شهر را در وضعیت مطلوب راهبری می کنند.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین جشنواره هایی به ایجاد احساس مفید بودن یک خبرنگار کمک می کند یادآور شد : مدیران شهری نیز باید از نتایج و ره آوردهای این برنامه حداکثر استفاده را ببرند.

خالق کتاب " هزار و یک شب " در ادامه افزود : مدیران شهری برای برقراری ارتباط با مردم ، اطلاع از نحوه عملکرد خود و آگاهی از رضایت شهروندان و در نتیجه برنامه ریزی مطلوب به خبرنگاران به دیده مشاوران بنگرند و بهای اندیشمندی برای آنان قائل شوند .

قصه گوی پیشکسوت رادیو بر مستمر بودن و استفاده کاربردی از نتایج جشنواره مطبوعات شهری تاکید کرد و افزود : یک شهر، بدون خبرنگاران پویا و با انگیزه به مثابه خانواده ای است که مادر ندارد و چنین جامعه ای ، شهری بی تحرک و بی ثمر است.

عاملی در پایان گفت : مدیران شهری بر مسندی که قرار دارند باید زمان را برای خدمت به شهروندان مغتنم بشمارند و این فرصت بی مدد رسانه ها و صاحبان آن مهیا نمی شود.