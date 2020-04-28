دستگاه های اجرایی موانع پیش روی شوراها را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر سه شنبه در نشست با منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان اظهارکرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا به واسطه بومی بودن بهترین شناخت را از منطقه در راستای برنامه های رشد و توسعه دارند که می تواند در اجرا بسیار موثر باشد.

وی با اشاره به جایگاه شوراها، افزود: شوراها می توانند هم تراز دولت لایحه به مجلس ارائه کنند و هم سطح نمایندگان مجلس به ارائه طرح بپردازند و با توجه به ظرفیت هایی که قانون برای این نهاد مردمی درنظر گرفته، نمایندگان شوراها می توانند زمینه ساز تغییرات مهمی شوند.

استاندار گلستان با اشاره به مشکلات استان در سال ۹۸ یادآور شد: همراهی شوراییان، دهیاران، شهرداران و بخشداران در زمینه سیل و بازسازی پس از آن، انتخابات مجلس، پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و طرح غربالگری شایسته تقدیر است و به واقع همراهی آنان کارنامه موفقی را برای استان ایجاد کرد.

حق شناس خاطرنشان کرد: همواره تاکیدات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب سپردن کار مردم به مردم بوده است و شوراها یکی از ظرفیت هایی است که در آن کار مردم به نمایندگان مردم واگذار می شود.

وی گفت: امروز سواد در دنیا به معنای ایجاد تغییر با استفاده از دانسته هاست و نمایندگان شوراهای اسلامی در شهر و روستا باید بتوانند تغییرات ارزشمندی را در محیط کاری خود ایجاد نمایند.

استاندار گلستان ادامه داد: تمام دستگاه های اجرایی آمادگی رفع موانع پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند و اگر موضوعات در اختیارات استان نباشد، مکاتبات لازم جهت رفع آن با مقامات بالادستی صورت می گیرد.