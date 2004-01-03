دانشگاه پيام نور فاتح رقابتهاي پينگ پنگ دانشجويان كشور شد

به گزارش خبرنگار "مهر" و به نقل از روابط عمومي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، پانزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني پينگ پنگ دسته برتر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سراسر كشور با حضور 13 تيم و به ميزباني دانشگاه بوعلي سينا همدان برگزار شد و در پايان تيم دانشگاه پيام نور به عنوان قهرماني رسيد و تيم دانشگاههاي صنعتي شريف وعلم و صنعت به ترتيب در مكانهاي دوم و سوم قرارگرفتند.
درمسابقات دوبل مقام اول به حامد جباريها و سارمن باقداساريان از دانشگاه زنجان رسيد و مهدي حاجي آقايي و محمود محب شاهدين
از دانشگاه صنعتي شريف دوم شدند و مقام سوم مشترك به فريدون قلي پور و علي منافي از دانشگاه پيام نور، حسين ستاري و عليرضا محب زاده از دانشگاه تبريز رسيد.
در مسابقات انفرادي نيز فريدون قلي پور از دانشگاه پيام نور به مدال طلا رسيد ، سيد علي آل ياسين از دانشگاه اراك نقره گرفت و مهدي حاجي آقايي از دانشگاه صنعتي شريف و حسن مسعود از دانشگاه علم و صنعت مشتركا به مدال برنز رسيدند.
گفتني است در پايان اين رقابتها دانشگاههاي سيستان و بلوچستان و خليج فارس به رقابتهاي دسته يك دانشجويان پسر سقوط كردند.
پانزدهمين دوره مسابقات قهرماني دسته برتر پينگ پنگ دانشجويان پسر با قهرماني تيم دانشگاه پيام نور به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار "مهر" و به نقل از روابط عمومي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، پانزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني پينگ پنگ دسته برتر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سراسر كشور با حضور 13 تيم و به ميزباني دانشگاه بوعلي سينا همدان برگزار شد و در پايان تيم دانشگاه پيام نور به عنوان قهرماني رسيد و تيم دانشگاههاي صنعتي شريف وعلم و صنعت به ترتيب در مكانهاي دوم و سوم قرارگرفتند.
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