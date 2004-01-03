دانشگاه پيام نور فاتح رقابتهاي پينگ پنگ دانشجويان كشور شد

به گزارش خبرنگار "مهر" و به نقل از روابط عمومي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، پانزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني پينگ پنگ دسته برتر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سراسر كشور با حضور 13 تيم و به ميزباني دانشگاه بوعلي سينا همدان برگزار شد و در پايان تيم دانشگاه پيام نور به عنوان قهرماني رسيد و تيم دانشگاههاي صنعتي شريف وعلم و صنعت به ترتيب در مكانهاي دوم و سوم قرارگرفتند.

درمسابقات دوبل مقام اول به حامد جباريها و سارمن باقداساريان از دانشگاه زنجان رسيد و مهدي حاجي آقايي و محمود محب شاهدين

از دانشگاه صنعتي شريف دوم شدند و مقام سوم مشترك به فريدون قلي پور و علي منافي از دانشگاه پيام نور، حسين ستاري و عليرضا محب زاده از دانشگاه تبريز رسيد.

در مسابقات انفرادي نيز فريدون قلي پور از دانشگاه پيام نور به مدال طلا رسيد ، سيد علي آل ياسين از دانشگاه اراك نقره گرفت و مهدي حاجي آقايي از دانشگاه صنعتي شريف و حسن مسعود از دانشگاه علم و صنعت مشتركا به مدال برنز رسيدند.

گفتني است در پايان اين رقابتها دانشگاههاي سيستان و بلوچستان و خليج فارس به رقابتهاي دسته يك دانشجويان پسر سقوط كردند.