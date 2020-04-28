خروج کالای اساسی از بندر امام خمینی (ره) تسریع می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام عباس بهرامی نیا با اشاره به برگزاری جلسه تسریع خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) که با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی، مدیرکل ناظر گمرکات، مدیرکل پشتیبانی و امور دام استان و نماینده هماهنگی امور اقتصادی استانداری در سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد هر دستگاه انتظارات مورد نظر خود را از دیگر دستگاه مرتبط با موضوع اعلام کند تا اقدامات لازم برای رفع آن صورت گیرد.

وی افزود: همچنین مقرر شد هر اداره نسبت به معرفی نماینده برای هماهنگی‌های بین بخشی بیشتر اقدام کند تا این نمایندگان نیز در جلسات هفتگی خود روند اجرایی تخلیه و بارگیری را مورد بررسی قرار داده و نسبت به حل مشکلات احتمالی اقدام کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: مقرر شد گمرک بندر امام خمینی (ره) نسبت به فعال‌سازی سه در از گیت‌های خروجی خود در این بندر به صورت ۲۴ ساعته اقدام کرده است و یک درب دیگر نیز در هفته آینده اضافه می‌شود.

بهرامی نیا ادامه داد: همچنین مقرر شد به منظور کاهش ازدحام کامیون‌های حمل کالاهای اساسی در بندر، پایانه بار بندر امام خمینی (ره) بر اساس توان اعلامی هر انبار توسط نماینده انبارها، نسبت به اعزام کامیون به اسکله اقدام کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان همچنین یادآور شد: قرار است پیگیری لازم در خصوص اتصال پایانه بار بندر امام خمینی (ره) و انبارهای مربوطه توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل انجام شود و اداره کل پشتیبانی امور دام استان نیز به منظور برطرف کردن مشکلات موجود آنها را هرچه سریع‌تر شناسایی کنند و در راستای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهد.