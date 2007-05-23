زمان دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، رای کمیته انضباطی در تکرار این دیدار و تایید آن از سوی شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال باعث شد تا سازمان لیگ دراولین فرصت تشکیل جلسه داده و زمان برگزاری این دیدار را مشخص کند.

این جلسه پیش از ظهر امروز برگزار شد و سازمان لیگ برتر روز جمعه را برای برگزاری بازی یاد شده تعیین کرد.

آلبرت گریگوریان دبیر اجرایی سازمان لیگ برتر با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: از قرار معلوم با باشگاه های سپاهان و فولاد خوزستان هماهنگی های لازم به عمل آمده است و این دو باشگاه موافق برگزاری بازی در تاریخ مورد اشاره هستند.

وی با تاکید بر این نکته که سازمان لیگ چاره ای جز برگزاری بازی در تاریخ یاد شده نداشت، خاطرنشان ساخت: دوتیم علاوه براینکه روز جمعه بازی عقب افتاده هفته بیست و نهم خود را برگزارمی کنند، روز دوشنبه هفته آینده نیز درهفته بیست و نهم به میدان خواهند رفت.

دبیراجرایی سازمان لیگ برترخاطرنشان ساخت: براین اساس تیم فوتبال سپاهان استراحت کافی را برای دیدار برابر پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی خواهد داشت و در تاریخ اعلام شده قبلی (11 خرداد ) به مصاف این تیم می رود.