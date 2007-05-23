اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای هنر اعلام کرد این فیلم پس از نمایش با حضور کارگردان، صابر ابر بازیگر فیلم و شادمهر راستین منتقد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

- نمایشگاه نقاشی و خط به همت جمعی از معلمان آموزش و پرورش منطقه 8 همزمان با آزادسازی خرمشهر از سوم تا هفتم خرداد در نگارخانه اندیشه فرهنگسرای مدرسه برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد، در این نمایشگاه 120 اثر در ابعاد مختلف با تکنیک آزاد به نمایش در می آیند.

- "شب خاطره خرمشهر" به مناسبت فرا رسیدن سالگرد آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس به همت مجموعه فرهنگی هنری بعثت روز جمعه چهارم خرداد بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد چهارده معصوم برگزار می شود. روابط عمومی منطقه 16 اعلام کرد، از برنامه های این مراسم می توان به سخنرانی، بیان خاطرات از روزهای آزادسازی و برگزاری مسابقه حضوری اشاره کرد.

- کلاس آموزشی آتش نشانی به صورت رایگان با همکاری واحد آموزش و پیشگیری منطقه دو به همت واحد آموزش فرهنگسرای بهمن روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد، این کلاس ها با مباحثی چون آیا می دانید : "چگونه با خطرات نشت گاز مقابله کنیم؟"، "چگونه خانه خود را در مقابل آتش سوزی ها ایمن کنیم؟" و ... برگزار می شود.