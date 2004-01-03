فدراسيون فوتبال بايد در انتخاب داور بازي ذوب آهن و سپاهان دقت كند

محمد رضا كربكندي سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان درگفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: بازي دو تيم سپاهان و ذوب آهن هميشه با حساسيت هاي خاص خودش همراه بود واين بار نيز ازشرايط ويژه اي برخوردار است. به همين خاطر از فدراسيون فوتبال انتظار داريم براي اين بازي ازيك داور خوب و قاطع استفاده كند تا مشكلي ازاين بابت نداشه باشيم.

كربكندي ادامه داد: البته با تمام حساسيت هايي كه اين بازي دارد هر دو تيم تلاش خواهند كرد تا فوتبال زيبا و قابل قبولي را به نمايش بگذارند و سه امتياز آن را ازآن خود كنند.

سرمربي ذوب آهن كه تيمش پس ازچندين هفته صدرنشيني را از دست داده در ادامه تاكيد كرد: وقفه اي كه دربرگزاري رقابتهاي ليگ برترافتاد به ما كمك كرد تا با تمرينات منظم بازيكنان مصدوممان رابه شرايط مسابقه برسانيم و تا حدودي مشكل كمبود بازيكن را حل كنيم. با اين حال از دست دادن چند مهره اصلي به علت مصدوميت هاي ناخواسته تا حدودي كار ما را براي ادامه رقابتهاي ليگ و حضور درليگ قهرمانان آسيا مشكل مي كند.

كربكندي به حركت خيرخواهانه دو تيم سپاهان و ذوب آهن در روز جمعه اشاره كرد و گفت : جامعه ورزش اصفهان هم وظيفه خود ديد كه براي كمك به هموطنان زلزله زده اقدامي انجام دهد كه برگزاري اين بازي توانست تا حدودي خواسته ما را برآورده كند. با اين حال آنطور كه انتظار مي رفت مردم از اين ديدار استقبال نكردند.

سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پايان ابراز اميدواري كرد كه اين تيم بتواند در ديدارهاي آينده اش به نتايج قابل قبولي دست پيدا كند تا دوباره به صدر جدول بازگردد.