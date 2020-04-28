آمار پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در مراکز درمانی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین قاسم بگلو اظهار کرد: بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاه از زمان شیوع بیماری کرونا در آمادگی کامل برای پذیرش بیماران قرار دارند و با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه و با رعایت پروتکل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مبارزه با کرونا، با جدیت در حال پذیرش و درمان بیماران می باشند که بیشترین سهم مربوط به بیمارستان های تابعه مستقر در شهر تهران می باشد.

وی با اشاره به تشکیل شورای سلامت و کمیته مقابله با کرونا در دانشگاه آزاد، گفت: اقدامات معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح سازمان مرکزی، استان ها و مراکز درمانی در حال انجام و پیگیری است.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات سلامت معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد با بیان این که درگاه آموزشی و اطلاع رسانی مرتبط با پیشگیری از کرونا به آدرس http://salamat.iau.ir در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد، گفت: محتوای آموزشی و پروتکل های مرتبط با بیماری کرونا متناسب با شرایط دانشگاه به تفکیک بخش های مختلف اعم از مراکز آموزشی و پژوهشی، مراکز درمانی، مراکز اداری و اماکن عمومی در این درگاه بارگذاری شده است.

وی با اشاره به فعالیت های دانشگاه آزاد در استان ها و واحدهای دانشگاهی برای کمک به مهار ویروس کرونا، گفت: تشکیل ستاد آگاه سازی کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کلیه استان ها، ضد عفونی و گندزدایی سطوح و مکان‌های اداری و عمومی واحدهای دانشگاهی، اطلاع رسانی و آموزش های مرتبط با پیشگیری از کرونا با استفاده از فضای مجازی برای دانشجویان، کارکنان و اساتید واحدها و برگزاری مجازی کلاس ها از دیگر اقدامات انجام شده در استان ها است.