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۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۲۳

آمار پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در مراکز درمانی دانشگاه آزاد

آمار پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در مراکز درمانی دانشگاه آزاد

مدیر کل دفتر توسعه خدمات سلامت معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد از پذیرش ۴ هزار و ۶ نفر بیمار مشکوک و مبتلا به کرونا از زمان شیوع بیماری تاکنون در مراکز درمانی دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین قاسم بگلو اظهار کرد: بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاه از زمان شیوع بیماری کرونا در آمادگی کامل برای پذیرش بیماران قرار دارند و با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه و با رعایت پروتکل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مبارزه با کرونا، با جدیت در حال پذیرش و درمان بیماران می باشند که بیشترین سهم مربوط به بیمارستان های تابعه مستقر در شهر تهران می باشد.

وی با اشاره به تشکیل شورای سلامت و کمیته مقابله با کرونا در دانشگاه آزاد، گفت: اقدامات معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح سازمان مرکزی، استان ها و مراکز درمانی در حال انجام و پیگیری است.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات سلامت معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد با بیان این که درگاه آموزشی و اطلاع رسانی مرتبط با پیشگیری از کرونا به آدرس http://salamat.iau.ir در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد، گفت: محتوای آموزشی و پروتکل های مرتبط با بیماری کرونا متناسب با شرایط دانشگاه به تفکیک بخش های مختلف اعم از مراکز آموزشی و پژوهشی، مراکز درمانی، مراکز اداری و اماکن عمومی در این درگاه بارگذاری شده است.

وی با اشاره به فعالیت های دانشگاه آزاد در استان ها و واحدهای دانشگاهی برای کمک به مهار ویروس کرونا، گفت: تشکیل ستاد آگاه سازی کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کلیه استان ها، ضد عفونی و گندزدایی سطوح و مکان‌های اداری و عمومی واحدهای دانشگاهی، اطلاع رسانی و آموزش های مرتبط با پیشگیری از کرونا با استفاده از فضای مجازی برای دانشجویان، کارکنان و اساتید واحدها و برگزاری مجازی کلاس ها از دیگر اقدامات انجام شده در استان ها است.

کد مطلب 4911948
مهتاب چابوک

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