فرانسه از رویکرد آمریکا بر ضد برنامه هسته ای ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد: نماینده دائم ما در وین به این پیش نویس آمریکا ملحق خواهد شد .

این سخنگو گفت : ما به همراه چند همپیمان دیگر در نگرانی هایی همپیمانان آمریکایی،سهیم هستیم .

لازم به ذکر است، به دلیل مواضع نزدیک نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری جدید فرانسه با آمریکایی ها و گرایشهای آتلانتیک گرای او از فرانسه انتظار می رفت که در اقدامات خود جانب حمایت از آمریکا را در نظر بگیرد .

فرانسه که خود عضو کلوپ کشورهای دارای تسلیحات هسته ای است، تلاش نموده است به هر نحوی از دستیابی ایران به فناوری سوخت هسته ای جلوگیری کند و در این راه با سیاستهای خصمانه آمریکا، انگلیس و آلمان علیه ایران کاملا همسو و هماهنگ است.

پیش از این خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلماتها گزارش داده بود که آمریکا از تصمیم خود برای شکایت از مدیرکل آژانس بین المللی به خاطر آنکه گفته است باید به ایران اجازه داده شود به بخشی از برنامه غنی سازی اورانیوم خود ادامه دهد، خبر داد تا نشان دهد همچنان به ادامه سیاستهای خصمانه خود در قبال دولت و ملت ایران اصرار دارد.



البرادعی روز 15 می (25 اردیبهشت) در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود : اساسا باید به جای اینکه منتظربود تا ایران تمام فعالیتهای غنی سازی اورانیوم را متوقف کند؛ به مرحله توقف انتقال(ایران) به مرحله غنی سازی در سطح صنعتی رسید.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به گفته های برخی از بازرسان این آژانس درباره توانایی هسته ای ایران گفته بود : ما معتقدیم آنها ( ایرانی ها ) دانش بسیار زیادی در زمینه غنی سازی اورانیوم دارند.