بارش باران و وقوع پدیده گرد و غبار در آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به لرستان از اواسط روز چهارشنبه، اظهار داشت: با ورود این سامانه بارشی رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و تندبادهای موقت، در نواحی مستعد احتمال رخداد تگرگ و مه آلود شدن آسمان استان پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به اثر این سامانه بارشی بر همه نقاط استان به ویژه مناطق شرق و جنوب شرقی تا اوایل شب پنجشنبه، تصریح کرد: آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها، ایجاد روان آب سطحی، اختلال در تردد جاده‌ای، و خطر برخورد صاعقه در استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم اجتناب از تردد غیرضروری به ویژه در محورهای مواصلاتی، عدم صعود به ارتفاعات، محافظت از مزارع و باغات با توجه به وزش باد شدید و احتمال رخداد تگرگ، خودداری از تردد عشایر در ارتفاعات با توجه به احتمال وقوع صاعقه و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم در استان تاکید کرد و گفت: طی این مدت با توجه به جهت جریانات و تشکیل هسته‌های گرد و غبار بر روی کشور عراق، وقوع پدیده گرد و غبار به همراه کاهش میدان دید افقی پیش بینی می‌شود.

وی، افزود: همچنین بارش‌ها تا اوایل شب چهارشنبه غالباً به صورت خفیف و پراکنده بوده اما از چهارشنبه شب تا روز پنجشنبه از نمود بیشتری برخوردار خواهند بود.