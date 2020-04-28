کرملین: اطلاعات رسمی درباره وضعیت سلامتی «اون» نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه در سخنانی اعلام کرد: ما اطلاعات رسمی درباره وضعیت سلامتی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی نداریم.

شایان ذکر است، وزارت خارجه روسیه نیز پیشتر اعلام کرده بود که درباره جنجال آفرینی رسانه های غربی پیرامون وضعیت سلامتی رهبر کره شمالی اطلاعات خاصی در دست ندارد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرده بود که از آنجائیکه «کیم جونگ اون» در مراسم سالگرد تولد پدربزرگ خود شرکت نکرده و مدتی است تصویر جدیدی از وی مشاهده نشده است، رهبر کره شمالی یا در وضعیت سلامتی بدی به سر می برد و یا فوت کرده است.

برخی رسانه های ژاپنی هم شنبه هفته پیش مدعی ناموفق بودن عمل اولیه جراحی رهبر کره شمالی شدند و به نقل از منبع نزدیک به تیم معالجه کننده کیم جونگ اون نوشتند که عمل جراحی نخست بر وی موفق نبوده است.