آسیب شناسی طرح اقدام ملی مسکن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رحمتی روز سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان، با اشاره به اینکه اقدام ملی مسکن برنامه جدید دولت برای تأمین مسکن است، افزود: بخش قابل توجهی از انرژی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن، صرف تکمیل پروژه‌های مسکن مهر شد که امروز در مراحل پایانی آن قرار داریم.

وی گفت: قبل از اجرا باید نقاط ضعف و کاستی‌های طرح مشخص شود تا از آسیب‌هایی که در پروژه مسکن مهر به وجود آمد پیشگیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد در طرح اقدام ملی مسکن، هزینه‌ها نسبت به طرح مسکن مهر واقعی‌تر باشد و بر این اساس از ظرفیت‌های مختلف قانونی مانند استفاده از زمین‌های دولتی و تخفیف عوارض استفاده خواهد شد.

رحمتی افزود: در این طرح تلاش خواهد شد تا ضمن سخت‌گیری نسبت به رعایت اصول فنی و استانداردهای مهندسی، افراد واجد شرایط در اولویت تحویل مسکن باشند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، افزود: وضعیت اقتصادی کنونی به نحوی است که اگر از سوی دولت حمایت نشود بسیاری از جوانان امکان خانه‌دار شدن ندارند؛ بنابراین در طرح اقدام ملی مسکن به افرادی که درآمد کمتری دارند یا درآمد ثابت ندارند تخفیف‌های بیشتری داده خواهد شد.

وی در خصوص ظرفیت‌های استان برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن گفت: شهر جدید سهند مناسب‌ترین محل برای اجرای این طرح است و می‌توان از ظرفیت‌های قانونی شهرهای جدید برای اجرای هرچه بهتر این طرح استفاده کرد.