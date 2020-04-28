فراکسیون اقتصاد دانش بنیان در مجلس تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا فلاحی اظهار کرد: این فراکسیون با ابتکار برخی از منتخبان مجلس یازدهم و در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

وی در این دیدار تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی را در راستای عملیاتی شدن راهبرد اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اقتصاد دانش بنیان را به عنوان نماد پیوند علم و ثروت مطرح کرد.

فلاحی ضمن اشاره به اهمیت عبور از تمرکز گرایی و تهران محوری، اظهار کرد: باید شرکت‌های دانش بنیان در سراسر کشور مخصوصاً در استان‌های محرومی مانند ایلام مورد توجه قرار بگیرند.

وی اعلام کرد: برای آنکه مردم به محصولات شرکت‌های دانش بنیان اعتماد کنند باید دولت‌ها در زمره اولین مصرف کننده‌های محصولات این شرکت‌ها باشند استفاده دولت‌ها از محصولات این شرکت‌ها بهترین تبلیغ برای محصولات آنها است.

منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم که در زمره موسسین این فراکسیون است، وی به همراه جمعی از منتخبین مجلس یازدهم با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و معاونان وی دیدار کردند.