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۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۱۹

روسیه بر شکست فشار حداکثری آمریکا بر ایران تأکید کرد

روسیه بر شکست فشار حداکثری آمریکا بر ایران تأکید کرد

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین بر شکست فشار حداکثری آمریکا بر ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین امروز سه شنبه با انتشار پیامی توئیتری اعلام کرد: نتیجه سیاست فشار حداکثری آمریکا (بر ایران) چه بوده است؟ کاهش تعهدات برجامی ایران.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در این خصوص ادامه داد: آیا وقت آن نرسیده است که آمریکا در تصمیمات مخرب خود که بر نظام عدم اشاعه و امنیت منطقه‌ای تاثیر منفی گذاشته است، تجدید نظر کند؟

شایان ذکر است، ترامپ در ۸ ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۹۷) با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه تأئید برجام)، از توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران خارج شد.

کد مطلب 4912244

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