" اژدها کشان " یوسف علیخانی مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل پانزده داستان کوتاه است که فضای آنها در یک روستا به نام "میلک " در حوالی الموت قزوین می گذرد.

علیخانی با اشاره به گرایش همیشگی خود به نگارش داستان های روستایی ، فضای ادبیات اقلیمی را فضایی متفاوت خواند و گفت: زادگاه اصلی من در الموت قزوین بوده است. به همین دلیل به شدت به فضای این روستا دلبسته ام و اغلب برای نوشتن به آن فکر می کنم.

قرار بود از یوسف علیخانی شش اثر در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شود که این مسئله میسر نشد. " به دنبال حسن صباح " ( ققنوس)، "داستان زندگی صائب تبریزی" ( مدرسه)، "خروس خوان" ( فرهنگ عمومی)، جلد اول گرد آوری " قصه های مردم رودبار و الموت " به همراه افشین نادری ( پروژه فرهنگی تاریخی الموت) از جمله این آثار بودند که به زودی منتشر می شوند.

از علیخانی کتاب "عزیز و نگار" که برای نخستین بار از سوی نشر ققنوس در سال 1381 منتشر شد چندی پیش تجدید چاپ شد. این اثر پژوهشی درباره یک قصه عامیانه الموتی و طالقانی با قدمت چهارصد ساله است که یوسف علیخانی گرد آوری آن را از روی چهار نسخه مکتوب و یازده نسخه شفاهی طی مقدمه ای مفصل انجام داده است.

" قدم خیر مادربزرگ من بود " و "مجموعه گفتگوهای یوسف علیخانی با نویسندگان " از مطرح ترین آثار این داستان نویس و روزنامه نگار هستند.